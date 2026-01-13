So schafft es Sarah Michelle Gellar, "würdevoll" zu altern

Sarah Michelle Gellar (48) plaudert ganz offen über ihre Ansichten zum Thema Altern und Schönheit. Die Schauspielerin, die jetzt als neue Markenbotschafterin für Olay auftritt, verrät im Interview mit dem Magazin People, dass sie keine Lust auf komplizierte 27-Schritte-Routinen im Badezimmer hat. Stattdessen schwört sie auf wenige, wirksame Produkte, die sichtbare Ergebnisse liefern, ohne drastische Maßnahmen zu erfordern. Denn Sarah hat eine klare Vorstellung davon, was es bedeutet, "würdevoll zu altern."

Die zweifache Mutter betont, dass sie sichtbare Effekte liebt, drastische Eingriffe aber versucht zu vermeiden. "Ich will mein Gesicht nicht aufschneiden lassen, wenn es nicht sein muss", betont die Schauspielerin, die durch ihre Rolle in der Serie Buffy – Im Bann der Dämonen bekannt geworden ist. Sarah wird dabei konkret: Botox gehört für sie zwar dazu, allerdings in Maßen: "Ja, natürlich habe ich Botox, aber ich kann mein Gesicht noch bewegen", sagt sie und erklärt, dass das in ihrem Job wichtig ist. Ihren Umgang mit Anti-Aging-Behandlungen beschreibt Sarah als ständigen "Tanz", gerade wenn sie sieht, wie immer jüngere Frauen schon zu Facelifts greifen. "Ich werde nicht lügen, es gibt Zeiten, in denen ich mich tatsächlich frage, ob ich das nicht auch tun sollte."

Sich mit jüngeren Kolleginnen, aber auch mit ihrem jüngeren Selbst zu vergleichen, sei Teil ihres Jobs. Schließlich werde sie in Gesprächen immer wieder mit alten Fotos konfrontiert. Doch da steht Sarah drüber: "Die gute Nachricht ist, ich will nicht mehr mein jüngeres Ich sein. Manchmal wünsche ich mir die Haut und das Strahlen einer 21-Jährigen, aber ich möchte keine 21 mehr sein", beteuert sie. Stattdessen setzt die ehemalige Teenie-Ikone auf Gelassenheit, kleine, stetige Pflegegewohnheiten und auf ein Gesicht, das Geschichten erzählen darf.

Getty Images "Buffy – Im Bann der Dämonen"-Star Sarah Michelle Gellar

Getty Images Sarah Michelle Gellar in "Buffy"

Getty Images Sarah Michelle Gellar bei den Las Culturistas Culture Awards, 2025.