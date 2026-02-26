Seit 43 Jahren enthaltsam: Tim Gunn erklärt die Beweggründe

Tim Gunn (72) lebt seit 43 Jahren enthaltsam – und hat nun in einem Podcast über die Gründe für diese Entscheidung gesprochen. In der Show "Dear Chelsea" erzählte der Modeexperte, dass der Auslöser für sein Zölibat eine schwerwiegende Beziehungserfahrung in Washington gewesen sei. Von Mitte der 1970er bis Anfang der 1980er Jahre führte er eine neunjährige Beziehung, die abrupt endete. "Ich habe diese Person zutiefst geliebt und hätte alles für ihn getan", erinnerte sich Tim. Er schilderte, wie sein damaliger Partner ihm eines Abends, während sie gemeinsam eine Serie schauten, eröffnete: "Ich habe keine Geduld mehr für dich. Ich möchte, dass du gehst." Obwohl er seine eigene Wohnung hatte, lebte er seit Jahren bei seinem Partner und fuhr nach der Trennung völlig aufgelöst nach Hause.

Doch nicht nur der Trennungsschmerz prägte Tim nachhaltig. Sein Ex-Partner gestand ihm in jener Nacht, dass er "mit so ziemlich allem, was vorbeigelaufen ist", geschlafen habe. Tim selbst war ihm treu gewesen und hatte nie zuvor jemand anderen gehabt. Besonders tragisch: Es war 1982, die AIDS-Krise begann gerade. "Aus dem Selbstmitleid wurde ungezügelte Wut, weil ich dachte, er könnte mir ein Todesurteil erteilt haben", erklärte der Modeexperte. Zehn Jahre lang ließ er sich alle sechs Monate auf HIV testen und hatte zum Glück immer ein negatives Ergebnis. Doch die traumatische Erfahrung begleitete ihn bei jeder ernsteren Bekanntschaft: "All das kam zurück wie die Niagarafälle und nahm mir einfach das Verlangen."

Tim, der lange Jahre als Mentor bei "Project Runway" arbeitete und auch weiterhin als Modeexperte tätig ist, hat sich mittlerweile mit seinem Leben arrangiert. "Zölibatär zu sein und allein zu leben, war anfangs eine gewisse Umstellung", gab er zu, doch heute, nach Jahrzehnten, würde er "es auf keine andere Weise haben wollen". Podcast-Moderatorin Chelsea Handler (51) scherzte, dass sie und Tim "echte Seelenverwandte" seien, da auch sie nicht plane zu heiraten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tim Gunn, Modeberater

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Tim Gunn bei den Fashion Media Awards in New York, September 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Tim Gunn bei den Creative Arts Emmys 2018 in Los Angeles