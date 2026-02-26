"Macht krank": Fans angeekelt von Benny Blancos Schmutzfüßen

Benny Blanco (37) sorgt bei Fans für Entsetzen. Der Ehemann von Selena Gomez (33) startete am Dienstag mit seinem neuen Format "Friends Keep Secrets", doch statt über die Inhalte der Show zu sprechen, reagierten die Zuschauer angewidert auf ein ganz anderes Detail. Während der Aufzeichnung legte der Musikproduzent seine nackten Füße auf das Sofa – und die waren alles andere als sauber. Seine schmutzigen Füße sorgten in den sozialen Medien für heftige Reaktionen. Auf X schrieben User unter anderem: "Er muss duschen gehen und eine bessere Haushaltshilfe einstellen."

Die Nutzer fragten sich, ob der 37-Jährige barfuß draußen spazieren gegangen sei oder ob sein Zuhause schlichtweg ungepflegt sei. "Ich bin entsetzt", schrieb ein User, während ein anderer kommentierte: "Keine Minute in diesem Benny-Podcast und ich bin in völligem Unglauben." Andere kommentierten: "Die Tatsache, dass seine Füße wirklich so schmutzig sind, macht mich krank – was geht hier vor?", und: "Ich weiß nicht, auf welchen Podcast du dich beziehst, aber um meines Verstandes willen werde ich ihn nicht anschauen." Viele Fans äußerten auch ihr Mitgefühl mit Selena und fragten sich, was die Schauspielerin an ihm finde. "Selena muss sich von ihm scheiden lassen und jemand Besseren finden", hieß es in einem Kommentar.

Benny hat sich für seinen Podcast mit Dave Burd alias Lil Dicky und dessen Frau Kristin Batalucco zusammengetan. Das Trio begrüßt in dem Format prominente Gäste wie Ed Sheeran (35), Gwyneth Paltrow (53) und Paul Rudd (56). Der Produzent erklärte gegenüber The Hollywood Reporter: "Wir verwischen ein bisschen die Grenze, ist es Streaming? Ist es ein Podcast? Ist es eine Interview-Serie? Ist es eine TV-Show?" Benny und Selena haben im vergangenen September im Sea Crest Nursery in Santa Barbara, Kalifornien, in einer großen Zeremonie geheiratet. Zur Hochzeit kamen zahlreiche Stars – darunter Taylor Swift (36), Paris Hilton (45), Steve Martin (80), Martin Short (75), Ed Sheeran, Paul Rudd und Cara Delevingne (33).

IMAGO / Depositphotos Benny Blanco, Musiker

Getty Images Benny Blanco, Produzent

Getty Images Benny Blanco und Selena Gomez bei den 83. Golden Globes im Beverly Hilton, Beverly Hills, 11. Januar 2026