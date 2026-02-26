Prinz Harrys Ex-Freundin Chelsy Davy erwartet drittes Kind

Chelsy Davy (40) wird wieder Mutter. Nach zwei Kindern ist die ehemalige Anwältin nun wieder schwanger, wie sie auf Instagram verkündet. Eigentlich teilte Chelsy Bilder zur Markteinführung einer Schmuckmarke. Der Blick ihrer Community dürfte aber vor allem auf ihren Babybauch fallen. Der ist nämlich schon groß gewachsen und kommt in ihrem fließenden, dunkelblauen Kleid bestens zur Geltung. Über die Schwangerschaft verliert die Ex-Freundin von Prinz Harry (41) in dem Post kein Wort. Dafür sammeln sich in den Kommentaren Glückwünsche und Komplimente für die werdende Mama.

Mit ihrem Mann, dem Hotelier Sam Cutmore-Scott, bekam Chelsy bereits zwei Kinder. Ihr Privatleben halten die beiden aber ziemlich konsequent aus der Öffentlichkeit, weshalb die Geburt ihrer zweiten Tochter nur durch einen Werbepost bekannt wurde. Darin erzählte die 40-Jährige ihren Followern von einer Schmuckkollektion, die gelauncht werden soll. Ganz am Rande erwähnte sie: "POV: Es sind drei Jahre und zwei Babys vergangen, seitdem ich die letzte Kollektion gelauncht habe. Aber ich bin immer noch mega-aufgeregt, wieder im Spiel zu sein." Die Kollektion nannte sie Chloe nach ihrer kleinen Tochter. Ein Bild zeigte Chelsy mit dem Rücken zur Kamera und ihrem Kind auf dem Arm. Sicherlich wird die Geburt ihres dritten Kindes auch eher beiläufig und lange nach der eigentlichen Entbindung bekannt werden.

Chelsy wurde vor allem durch ihre On-off-Beziehung mit Harry 2004 bekannt. Etwa fünf Jahre waren die beiden mit Unterbrechungen ein Paar. Auch wenn heute keine richtige Verbindung mehr zu bestehen scheint, verlor Harry keine schlechten Worte über seine Ex. In seiner Biografie "Reserve" lobte er den Freigeist der Unternehmerin: "Ich schätzte Chels' unbeschwerten und authentischen Geist." Auch scheint die Königsfamilie Chelsy noch zugetan zu sein. Beim traditionellen Weihnachtsspaziergang entdeckten Fans ein besonderes Schmuckstück am Hals von Prinzessin Charlotte (10). Das Mädchen trug eine Kette aus der Kollektion von Chelsys Schmuckmarke AYA.

Anzeige Anzeige

Instagram / chelsydavy Chelsy Davy, Unternehmerin

Anzeige Anzeige

Instagram / chelsydavy Chelsy Davy mit ihrem Baby

Anzeige Anzeige

Getty Images Chelsy Davy und Prinz Harry im Mai 2008

Anzeige