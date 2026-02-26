Furzkonzert im Fitnessstudio: Mark Consuelos ist sprachlos

Mark Consuelos (54) sollte eigentlich entspannt trainieren, doch sein Gym-Besuch entwickelte sich zu einem wahren Albtraum. Der Schauspieler befand sich im Januar 2025 in Atlanta, wo er in einem luxuriösen Hotel-Fitnessstudio auf zwei Stockwerken seiner Routine nachging. Doch statt Ruhe und Konzentration erlebte der 54-Jährige ein akustisches Fiasko, wie er jetzt in seiner Sendung "Live With Kelly and Mark" erzählte, die er gemeinsam mit seiner Ehefrau Kelly Ripa (55) moderiert. Während er auf einer Trainingsbank saß, ließ ein Mann direkt gegenüber ohne jede Hemmung lautstark einen Furz fahren. Mark versuchte vergeblich, Blickkontakt aufzunehmen, um dem Mann klarzumachen, dass sein Verhalten unangemessen war. "Komm schon, Mann", dachte sich der Moderator in diesem Moment.

Doch damit war das Konzert noch nicht zu Ende. Etwa zehn Minuten später wiederholte sich das Szenario mit einem weiteren Fitnessstudio-Besucher. "Was geht denn hier ab in diesem Fitnessstudio?", fragte sich Mark fassungslos. Der Schauspieler erklärte in der Show, dass er bewusst keine Kopfhörer beim Training trage, weil er gerne mitbekomme, was um ihn herum passiert – eine Entscheidung, die er an diesem Tag wohl bereute. Das Studiopublikum der Sendung konnte sich über Marks Schilderung amüsieren. Kelly ihrerseits erinnerte sich daraufhin an eine ähnliche Situation mit ihrem verstorbenen Onkel, der beim Thanksgiving-Dinner seine Hörgeräte herausnahm und dann munter losfurzend am Tisch saß, weil er dachte, niemand würde es hören.

In ihrer gemeinsamen Morningshow teilen Mark und Kelly häufig private Einblicke und Alltagsgeschichten aus ihrem Familienleben. Die Moderatorin und der Schauspieler sind seit vielen Jahren verheiratet und haben drei Kinder. Mark ist beruflich oft unterwegs – die Erzählung aus Atlanta stammt von einem Hotelaufenthalt –, nimmt solche Beobachtungen aber gerne mit in die Sendung. Eine kleine persönliche Note verriet er dabei ebenfalls: Er trainiert bewusst ohne Kopfhörer, weil er "mitbekommen will, was passiert".

Getty Images Mark Consuelos, 2019 bei der Vanity Fair Oscar Party

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos bei der Premiere von ESPNs "Running With The Wolves" in New York City

Getty Images Mark Consuelos bei den Oscars 2020