Silvia packte im TV aus: Calantha Wollny rechnet mit ihr ab

Calantha Wollny (25) hat auf Instagram heftig auf die Aussagen ihrer Mutter Silvia Wollny (61) reagiert, die diese in der zweiten Folge von Promis unter Palmen über die Adoption von Calanthas Tochter Cataleya machte. Die 25-Jährige bezeichnete die Äußerungen ihrer Mutter in einer ausführlichen Story als "respektlos" und stellte klar: "Ich wollte mein Kind. Und ich liebe mein Kind. Du kannst erzählen, was du willst, aber hör auf, die Wahrheit zu verdrehen." Die Realitystar-Tochter fühlt sich von Silvia hintergangen, weil diese ihr in Bezug auf die Adoption viele Versprechen gegeben, aber keines gehalten habe. Unter anderem soll die Vielfach-Mutter ihrer Tochter zugesichert haben, sie dürfe ihr Kind jederzeit sehen.

Calantha widersprach außerdem vehement der Darstellung ihrer Mutter, dass Cataleya schon "seit Tag eins" bei Silvia gelebt habe. Die junge Frau betonte, sie sei die ersten zwei Jahre ein fester Teil im Leben ihrer Tochter gewesen. "Zu behaupten, ich hätte mein Kind nicht gewollt, ist eine Lüge", schrieb sie. Silvia habe ihr damals nicht erlaubt, mit der Zweijährigen auszuziehen. Calantha erhob außerdem schwere Vorwürfe: "Du bist mit Unwahrheiten zum Jugendamt gegangen und hast deine eigene Tochter vor das Familiengericht gezerrt." Nach der Adoption seien Treffen mit ihrer Tochter "aus gesundheitlichen Gründen" immer wieder verschoben worden. Die junge Mutter erklärte auch, dass Silvia ihr versprochen habe, die Adoption diene nur der Absicherung und sei wichtig, damit die Großmutter im Notfall mit dem Kind zum Arzt gehen könne.

Bei "Promis unter Palmen" hatte Silvia von ihrem Schlaganfall berichtet und diesen mit dem anhaltenden Streit um Cataleya und dem damit verbundenen Stress erklärt. Sie sagte offen in der Show: "Jetzt behauptet sie, ich hätte ihr das Kind geklaut. Alles öffentlich – sie erzählt im Netz 'Silvia hat dies und das und jenes'. Sie macht das nur wegen Geld." Für Silvia stand fest, dass der Bruch mit ihrer Tochter endgültig sei. "Familie ist mein Ein und Alles, außer die eine Person, die aus der Reihe tanzt. [...] Da wird nie mehr ein Verhältnis kommen, nie mehr", erklärte sie gegenüber Maurice Dziwak (27).

Instagram / calantha_official Calantha Wollny, TV-Bekanntheit

Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny, Medienpersönlichkeit

Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny im April 2024