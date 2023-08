Von wegen 900-Kalorien-Diät! Freund verteidigt Heidi Klum

Heidi Klum (50) kann sich auf ihre Freunde verlassen! Seit einigen Tagen hält sich das Gerücht, dass das Model auf eine strikte Diät setzen soll. Laut amerikanischen Medien nehme die America's Got Talent-Jurorin lediglich 900 Kalorien zu sich. Für die vierfache Mutter absoluter Schwachsinn, wie sie bereits im Netz deutlich machte. Jetzt meldet sich ihr "Making The Cut"-Kollege Tim Gunn (70) zu Wort und nimmt Heidi in Schutz!

"Heidi nimmt mehr als 900 Kalorien allein beim Snacken zu sich", erklärte er sofort zu Beginn gegenüber TMZ. Der Modeberater frage sich, wie sie sich schlank hält: "Ich wundere mich, wie sie es schafft, diese unglaubliche Figur zu halten. Denn sie hält sich nicht zurück, aber sie ist vorsichtig, was sie isst." Abschließend betonte Tim, dass Heidi niemand sei, "der Kalorien zählt, nein. Das ist völlig falsch."

Auch Sofia Vergara (51) eilte ihrer Freundin zur Hilfe. In einem gemeinsamen Interview mit ihrer AGT-Kollegin wandte sich die Schauspielerin an Heidi und versicherte: "Das ist nicht wahr, denn du kommst in meine Garderobe und isst meine Sachen, [so wie] meine Sandwiches und anderes." Laut Enterntainment Tonight bestätigte Terry Crews (55) die Aussage von Sofia.

Getty Images Tim Gunn, Modeberater

Getty Images Tim Gunn und Heidi Klum bei der Project Runway Fashion Week, September 2017

Instagram / heidiklum Sofia Vergara und Heidi Klum im März 2023

