Modeguru Tim Gunn lehnt Gastauftritt bei "Project Runway" ab

Tim Gunn (71) wird als langjähriger Mentor der Erfolgsshow "Project Runway" für die kommende 21. Staffel nicht zurückkehren. Wie der Modeexperte gegenüber People erklärt, sei dies allerdings nicht seine freie Entscheidung gewesen. Heidi Klum (51), die nach acht Jahren Abstinenz in diesem Jahr in die Jury zurückkehren wird, habe ihn im Vorfeld sogar in einer Textnachricht gefragt, ob er Interesse an einer Rückkehr hätte. Seine Antwort habe gelautet: "Natürlich, ohne einen Moment zu zögern." Doch leider entscheiden bei "Project Runway" weder Heidi noch Tim, wer bei der Show letztendlich mitwirken darf, sodass die Pläne der beiden durchkreuzt wurden: Die ausführenden Produzenten hätten ihm lediglich einen kleinen Gastauftritt angeboten, den der Modeexperte jedoch entschieden abgelehnt habe.

Der Abschied von "Project Runway" sei für Tim ein harter Schlag gewesen, wie er gegenüber dem Magazin verrät. Er habe sich "zunächst zutiefst verletzt und später sogar gedemütigt" gefühlt. Dennoch versuche der Modeprofi, sich auf das Positive zu konzentrieren: "Wie viel Glück habe ich gehabt, die Erfahrungen der letzten 20 Jahre zu machen?", sagt er und fügt hinzu, dass er die Zusammenarbeit mit Heidi am meisten vermisse. Die 51-Jährige zeigt sich ebenfalls enttäuscht über die Entscheidung der Produzenten. "Ich kämpfe für dich", habe sie ihn wissen lassen, doch Tim habe ihr versichert, sie solle sich keine Sorgen machen. Beide hatten von 2004 bis 2017 gemeinsam "Project Runway" moderiert und unter anderem einen Emmy für ihre Arbeit erhalten.

Neben ihrer erfolgreichen beruflichen Partnerschaft verbindet Tim und Heidi auch eine enge persönliche Beziehung. Die beiden wechselten 2018 gemeinsam zu ihrer eigenen Show "Making the Cut" bei Amazon Prime Video, die ebenfalls ein großer Erfolg wurde. Tim, der als ausgewiesener Perfektionist gilt, hatte in der Vergangenheit oft von seiner Bewunderung für Heidis Energie und Professionalität gesprochen. Diese Herzlichkeit scheint auf Gegenseitigkeit zu beruhen, denn auch Heidi betonte laut People wiederholt, wie sehr sie die humorvolle und inspirierende Art des 71-Jährigen schätzen würde.

Getty Images Tim Gunn und Heidi Klum, September 2017

Getty Images Tim Gunn und Heidi Klum bei einer Pressekonferenz zu "Making the Cut" im Januar 2020 in Pasadena

