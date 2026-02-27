Bill Clinton betont: Er wusste nichts von Epsteins Taten

Bill Clinton (79) hat vor dem Aufsichtsausschuss des US-Kongresses ausgesagt und beteuert, nichts von den Verbrechen des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (†66) gewusst zu haben. Der ehemalige US-Präsident sagte heute in einem Gebäude im Norden des Bundesstaates New York aus, unweit des Hauses, das er und seine Ehefrau besitzen. In seiner Eröffnungsrede erklärte Bill laut TMZ: "Zuerst einmal hatte ich keine Ahnung von den Verbrechen, die Epstein begangen hat. Egal, wie viele Fotos Sie mir zeigen, ich habe zwei Dinge, die am Ende des Tages mehr zählen als Ihre Interpretation dieser 20 Jahre alten Fotos." Er fügte hinzu, dass er wisse, was er gesehen habe und vor allem, was er nicht gesehen habe. "Ich habe nichts gesehen und ich habe nichts Falsches getan", versicherte der Politiker.

Bill betonte während seiner Aussage, dass er Jeffrey selbst der Polizei übergeben hätte, wenn er "die geringste Ahnung davon gehabt hätte, was er tat". Als sich Jeffrey 2008 schuldig bekannte, eine Minderjährige zur Prostitution angestiftet zu haben, habe er "schon lange aufgehört, mit Epstein zu verkehren", erklärte der ehemalige Präsident. Bill machte zudem früh deutlich, dass viele seiner Antworten von der Tatsache geprägt sein würden, dass die fraglichen Ereignisse über zwei Jahrzehnte zurücklägen. "Sie werden mich oft sagen hören, dass ich mich nicht erinnere. Das mag unbefriedigend sein, aber ich werde nichts sagen, dessen ich mir nicht sicher bin", sagte er. Außerdem kritisierte Bill den Ausschuss scharf dafür, seine Frau Hillary Clinton (78) zur Aussage geladen zu haben. Die Politikerin hatte bereits einen Tag zuvor ausgesagt und erklärt, sich nicht daran zu erinnern, Jeffrey jemals getroffen zu haben.

Bereits einen Tag zuvor hatte Hillary im selben Gebäude ausgesagt. Sie bestritt energisch, Jeffrey je begegnet zu sein. Die Politikerin nutzte laut Fox News ihre Eröffnungserklärung, um den Ausschuss scharf zu kritisieren: "Sie haben mich zur Aussage gezwungen, obwohl Sie genau wissen, dass ich kein Wissen habe, das Ihre Untersuchung unterstützen könnte." Hillary legte nach und warf dem Gremium vor, von den eigentlichen Problemen abzulenken: "Ein Ausschuss, der sich bemüht, Menschenhandel zu stoppen, würde versuchen zu verstehen, welche spezifischen Schritte notwendig sind, um ein System zu reparieren, das es Epstein ermöglicht hat, 2008 mit seinen Verbrechen davonzukommen." Stattdessen diene die Befragung ihrer Meinung nach nur dazu, von den Handlungen von Donald Trump (79) abzulenken.

Actionpress/CAP/PLF Ein Foto aus den Epstein-Akten zeigt Bill Clinton und Jeffrey Epstein

Imago Bill Clinton im Gespräch mit Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell bei einem Event im Weißen Haus, Washington, 29. September 1993

Getty Images Hillary Clinton spricht nach ihrer Aussage vor dem House Oversight Committee in Chappaqua