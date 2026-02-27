Zig Fotos mit Epstein: Bill Clinton wird heute befragt

Bill Clinton (79) steht heute vor dem zuständigen Aufsichtsausschuss des Kongresses Rede und Antwort zu seinen Verbindungen mit dem verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66). Der ehemalige US-Präsident wird von den mehrheitlich republikanischen Abgeordneten des Gremiums befragt, nachdem bereits gestern seine Ehefrau Hillary Clinton (78) vor dem Ausschuss ausgesagt hatte. Aus kürzlich veröffentlichten Dokumenten gehen mehrfache Treffen zwischen Bill und Epstein hervor. Zahlreiche Fotos aus den Epstein-Akten zeigen den früheren Präsidenten, darunter Aufnahmen von ihm in einem Whirlpool sowie beim Schwimmen neben einer dunkelhaarigen Frau, bei der es sich möglicherweise um Epsteins Komplizin Ghislaine Maxwell (64) handelt. Nach Angaben aus Bills Umfeld flog er zudem mindestens viermal in Epsteins Privatflugzeug mit. Auch in zahlreichen E-Mails wird der ehemalige US-Präsident erwähnt.

Die Clintons hatten sich zunächst gegen die Vorladung gewehrt und gaben erst nach, als die Republikaner mit einem Verfahren wegen Missachtung des Kongresses drohten. Hillary hatte gestern nach ihrer Anhörung eine Pressekonferenz gegeben und dabei gefordert, dass der Aufsichtsausschuss auch Donald Trump (79) "unter Eid zu den zehntausenden Malen befragen" solle, die er in den Epstein-Akten auftauche. Auf die Frage, ob sie sicher sei, dass ihr Ehemann nichts von Epsteins Verbrechen gewusst habe, antwortete die 78-Jährige: "Das bin ich." Die Verbindung, die Bill zu Epstein gehabt habe, "endete mehrere Jahre, bevor irgendetwas über Epsteins kriminelle Aktivitäten bekannt wurde", erklärte sie. Dass ihr Mann auch nach Epsteins Haftstrafe Kontakt zu ihm hatte, lassen zahlreiche E-Mails vermuten, in denen er erwähnt wird. In einer Mail vom 25. Februar 2018 fragt Jeffrey Epstein beispielsweise Kathy Ruemmler: "Glaubst du, Bill Clinton würde gern zu dir, mir, Ehud und Steve dazustoßen? Könnte sehr lustig werden – ganz inoffiziell." Diese antwortet: "Auch wenn er vielleicht Lust hätte, würde sein Anwalt ihm davon abraten ;-)"

Hillary war vor dem Ausschuss per Video aus einem Kulturzentrum nahe ihres Hauses in Chappaqua im Bundesstaat New York zugeschaltet worden. Die Anhörung wurde zwischenzeitlich unterbrochen, nachdem die republikanische Abgeordnete Lauren Boebert ein Foto von Hillary aus der Sitzung an einen Influencer geschickt hatte, der es in den sozialen Medien veröffentlichte und damit gegen die Regeln des Ausschusses verstieß. Jeffrey Epstein stand unter Verdacht, mehr als tausend Minderjährige und junge Frauen sexuell missbraucht und teils an Prominente vermittelt zu haben. Er wurde 2008 erstmals verurteilt, weil er eine Minderjährige zur Prostitution angestiftet hatte. Nach einem umstrittenen Deal mit der Staatsanwaltschaft musste er damals aber nur 13 Monate im Gefängnis absitzen. Einen Monat, nachdem er 2019 unter anderem wegen des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen erneut festgenommen worden war, wurde er tot in seiner New Yorker Gefängniszelle gefunden.

Actionpress/CAP/PLF Ein Foto aus den Epstein-Akten zeigt Bill Clinton und Jeffrey Epstein

Imago Ehemaliger US-Präsident Bill Clinton in einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto

Imago Bill Clinton im Gespräch mit Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell bei einem Event im Weißen Haus, Washington, 29. September 1993

Imago Bill Clinton, Ghislaine Maxwell und Jeffrey Epstein in einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto aus den Epstein-Akten

Imago Gemälde von Bill Clinton im blauen Kleid, veröffentlicht vom House Oversight Committee im Rahmen der Jeffrey-Epstein-Unterlagen

Imago Bill Clinton spricht mit Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell bei einer Veranstaltung im Weißen Haus, 29. September 1993

Imago Auf einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto zu sehen: Bill Clinton, Mick Jagger und Jeffrey Epstein

Imago Jeffrey Epstein und Bill Clinton bei einem gemeinsamen Abendessen auf einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto

Imago Bill Clinton in einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto aus den Epstein-Akten

Imago Bill Clinton und Mick Jagger posieren bei einem Event