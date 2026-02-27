Archiv entdeckt: Epstein versteckte Nacktfotos junger Frauen

Im Fall des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (†66) ist ein schockierender Fund ans Licht gekommen. Wie der Telegraph berichtet, entdeckten Ermittler in einem geheimen Lagerraum nahe seiner ehemaligen Villa in Palm Beach einen verstörenden Fundus an Material. Darin befanden sich unter anderem Dutzende Fotos nackter junger Frauen, die mutmaßlich zu seinen Opfern gehören könnten, sowie pornografische Magazine, VHS-Kassetten und DVDs, die Teenager sexualisieren. Zusätzlich fanden die Behörden in dem Versteck Handbücher für Sex-Sklaverei, drei Computer, 28 Adressbücher und Listen mit Kontaktdaten von Masseurinnen aus Florida. Eine Inventarliste des Lagerraums dokumentiert diese Funde.

Jeffrey hatte den Lagerraum über eine Detektei angemietet und nutzte diese Privatdetektive offenbar, um kompromittierendes Material aus seinem Anwesen zu schaffen. Besonders brisant: Der Unternehmer heuerte die Detektive kurz vor einer Polizeirazzia im Jahr 2005 an. Die US-Behörden vermuten seit Langem, dass Jeffrey über die bevorstehende Durchsuchung vorab informiert worden war. Michael Reiter, der damalige Polizeichef von Palm Beach, sagte später, der Ort sei "aufgeräumt worden". Die Razzia fand statt, nachdem Eltern eines 14-jährigen Mädchens Jeffrey bei der Polizei gemeldet hatten, weil er ihre Tochter gegen Geld zu sexuellen Handlungen aufgefordert hatte.

Der entdeckte Lagerraum in Palm Beach soll nur einer von mindestens sechs gewesen sein, die Jeffrey über Jahre hinweg für Tausende Dollar im Monat angemietet hatte. Durchsuchungsbefehle deuten darauf hin, dass die Behörden diese Räume zu Lebzeiten des Multimillionärs nicht durchsucht haben. E-Mails, die nun im Zuge der Epstein-Files veröffentlicht wurden, zeigen, wie er seinen Mitarbeitern Anweisungen gab, Festplatten und Videobänder zu zerstören oder Material in Lagerräume zu bringen. Bis heute ist unklar, welche brisanten Inhalte sich möglicherweise noch in weiteren unentdeckten Verstecken befinden.

Anzeige Anzeige

Actionpress / Photo courtesy of the US Department of Justice via Sipa USA Jeffrey Epstein

Anzeige Anzeige

Netflix Chauntae Davies und Jeffrey Epstein in der Netflix-Doku "Jeffrey Epstein: Stinkreich"

Anzeige Anzeige

Imago Jeffrey Epstein bei einer Feier, veröffentlicht vom House Oversight Committee