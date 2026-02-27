Tammy Slaton offenbart Kampf mit psychischer Gesundheit

Realitystar Tammy Slaton (39) spricht offen über ihren aktuellen Kampf mit der psychischen Gesundheit – und macht dabei eine überraschende Ursache aus. In einer neuen Folge von "1000-Lb. Sisters" erzählt Tammy, dass heftige Stimmungsschwankungen sie in den vergangenen Monaten aus der Bahn geworfen haben und zu einem Bruch mit ihren Geschwistern Chris, Misty und Amy sowie mit ihrer Verlobten Andrea geführt haben. Wie sie in der TV-Show schildert, waren ihre Medikamente noch auf ihr früheres Körpergewicht eingestellt. Nachdem sie massiv abgenommen hat, waren die hohen Dosen plötzlich zu viel für ihren Körper – mit dramatischen Folgen.

Tammy berichtet, sie habe nach einem Gespräch mit Andrea mehrere Therapietermine wahrgenommen und sei außerdem zu Ärztinnen und Ärzten gegangen, um Bluttests machen zu lassen. Dabei habe sich herausgestellt, dass ihre bisherigen Präparate sie in einen manisch-depressiven Zustand gedrückt hätten. "Es hat mich in einen Zustand von manischer Depression versetzt und mich in einen mentalen Zusammenbruch getrieben", erklärt sie in der Sendung. Fünf Medikamente wurden komplett abgesetzt, die übrigen deutlich reduziert. Dennoch fühle sie sich noch nicht wieder wie sie selbst. Bruder Chris zeigt sich in der Show überrascht über die drastische Umstellung, macht seiner Schwester aber Mut: Sie solle weiter auf sich achten, weil es auch ihr Umfeld entlaste, wenn es ihr besser gehe. In einem Einspieler beschreibt Tammy, wie sie in den vergangenen Monaten bei Wutausbrüchen teilweise "schwarz vor Augen" geworden sei und Dinge gesagt habe, die sie nicht wiedererkenne.

Neben der medizinischen Baustelle arbeitet Tammy auch an den emotionalen Rissen in ihrer Familie – vor allem an der schwierigen Beziehung zu Amy, die schon länger belastet ist. Vor der Hochzeit von Amy mit Brian Lovvorn zweifelt die Reality-TV-Bekanntheit zunächst daran, ob sie überhaupt eingeladen ist oder dort erwünscht wäre. Sie äußert gegenüber Chris und Misty das Gefühl, sie werde hauptsächlich wegen Andrea auf der Gästeliste stehen und wolle ungern zu einer Feier gehen, auf der sie sich fehl am Platz fühlt. Schließlich entscheidet sie sich aber doch zur Teilnahme, um ihre Schwester zu unterstützen. "Ich musste für sie da sein. Denn ich liebe sie. Ich bin stolz auf sie", sagt sie in der Folge zu Andrea, als die beiden für Amys "etwas Blaues" einkaufen gehen.

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton, Oktober 2024

TikTok / tammy.l.slaton Tammy Slaton nach ihrem Gewichtsverlust im Juli 2025

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton, TV-Bekanntheit