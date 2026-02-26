Nach Festnahme: Marius Borg Høiby verlor alle seine Freunde

Es ist Tag 15 des Prozesses gegen Marius Borg Høiby (29). Heute erinnert er sich an eine seiner ersten Verhaftungen im Sommer 2024. Auf der Polizeiwache tätigte er wohl einige fragwürdige Aussagen, die von der Presse geleakt wurden. Aufgrund dessen habe sich ein Großteil seines sozialen Umfelds von dem Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52) distanziert. Während Marius sich daran erinnert, sollen ihm vor Gericht laut Nettavisen die Tränen gekommen sein. "Ich saß verdammt noch mal allein in Skaugum. Isoliert. Das war die schwerste Zeit meines Lebens. [...] Ich habe alle meine Freunde verloren", weint der Norweger.

Sogar seine engsten Freunde, die auch oft bei ihm, seiner Mutter und seinem Stiefvater Kronprinz Haakon (52) zu Besuch waren. Ein Freund, der von der norwegischen Presse N.N. genannt wird, sagte nun sogar gegen Marius aus. "Dann steht N.N. vor Gericht und tut so, als wären wir nur Bekannte. Er war mehrmals zu Besuch bei meiner Mutter und Haakon", zeigt sich der 29-Jährige betroffen. Für ihn scheint es nach wie vor schwer zu ertragen, dass sich seine Freunde abgewandt haben: "Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie schwer diese Zeit für mich war."

Auch aktuell sitzt Marius wieder in Haft. Er wurde kurz vor Prozessbeginn aufgrund eines Übergriffs auf eine Frau verhaftet. Die Behörden stellten bereits klar, dass er auch während der Verhandlung in Haft bleiben wird. Tatsächlich könnte es jetzt sogar noch dicker kommen. Wie der leitende Ermittler Andreas Kruszewski dem norwegischen Sender TV2 bestätigt, sind die Ermittlungen in dem Fall den 1. Februar betreffend abgeschlossen. Wird ein Verfahren eingeleitet, würde sich nicht nur seine Untersuchungshaft verlängern, sondern ihm könnten sogar mehrere Monate Isolationshaft drohen. Bei dem betreffenden Fall verstieß Marius gegen eine einstweilige Verfügung. Die Frau ist auch am laufenden Prozess beteiligt – sie wird als "Frogner-Frau" bezeichnet – und wirft ihm nun zusätzlich vor, sie geschlagen und bedroht zu haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Marius Borg Høiby in Oslo, Juni 2022

Anzeige Anzeige

Lise Aserud/Getty Images Marius Borg Høiby, Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit

Anzeige Anzeige

Imago Marius Borg Høiby beim Jubiläum in Trondheim, 2016