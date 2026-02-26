Nach Prozess: Winkt Marius Borg Høibys Ex ein Netflix-Deal?

Am 15. Prozesstag gegen Marius Borg Høiby (29) sorgte nun eine brisante Behauptung für Aufsehen. Der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52) hob am Mittwoch gleich zu Beginn seiner Aussage die Hand, um eine Erklärung abzugeben, wie die norwegische Zeitung Nettavisen berichtet. Marius behauptete, er habe am Vortag nach seiner Rückkehr ins Gefängnis einen Anruf erhalten. Dabei habe er erfahren, dass seine Ex-Freundin Nora Haukland einen Vertrag mit Netflix über umgerechnet rund 350.000 Euro unterschrieben habe. "Für das hier", betonte er. Der mysteriöse Anrufer soll einer von Noras engsten Freunden gewesen sein.

Mit seiner Aussage deutet Marius an, dass seine Ex-Freundin möglicherweise eine Dokumentation über den Prozess und ihre gemeinsame Beziehung plant. "Bin ich der Einzige, der sieht, wie verrückt das ist?", fragte er laut Nettavisen in den Raum. Die Behauptung reiht sich in einen bereits aufgeheizten Prozess ein: Kurz zuvor hatte Nora vor Gericht schwere Vorwürfe gegen Marius' Mutter Mette-Marit erhoben. Sie behauptete, sie habe die Kronprinzessin angebettelt, Marius die Hilfe zu besorgen, die er brauche – Mette-Marit habe jedoch abgelehnt. Diese Aussage bezeichnete Marius daraufhin als Lüge und erklärte, ein solches Gespräch habe nie stattgefunden.

Bereits zuvor stand die Beziehung zwischen Marius und Nora im Fokus, besonders wegen des Vorwurfs, er habe sie körperlich angegriffen und gewürgt. Bei der Befragung traten zuletzt Widersprüche auf: Marius gab zunächst an, er habe Nora "einfach weggestoßen", konnte auf Nachfrage jedoch nicht ausschließen, sie dabei gegen den Hals gedrückt zu haben. Der Prozess gegen Marius ist laut Bild derzeit auf rund sieben Wochen angesetzt und soll bis zum 19. März laufen. Ob Nora ihre Geschichte nun tatsächlich bald in Form einer Netflix-Dokumentation erzählen wird, bleibt jedoch abzuwarten.

Imago Nora Haukland auf dem roten Teppich vor der Verleihung der Subjektprisen 2024 in Oslo

Imago Marius Borg Høiby beim Jubiläum in Trondheim, 2016

Getty Images Gerichtszeichnung: Marius Borg Hoiby während des Prozesses am Osloer Bezirksgericht am 5. Februar 2026