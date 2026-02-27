Fernbeziehung ade? Garry Secret kündigt große Veränderung an

Fernbeziehungs-Stress ade? Garry Secret (21) und seine Freundin Jessica (24) deuten im Promiflash-Interview nun ein mögliches Liebes-Upgrade an. Nachdem sich der Social-Media-Star und seine Partnerin im vergangenen Jahr getrennt hatten, sind sie inzwischen wieder offiziell zusammen – doch zurück in ihr altes Beziehungsmodell wollen sie auf keinen Fall. Monatelang pendelte das Paar mit dem Zug zwischen Passau und Bochum, während Jessica mit ihrem Vollzeitjob und Garry mit seinem Studium sowie Influencer-Dasein beschäftigt war. Jetzt verraten die beiden, dass sich in den kommenden Monaten in ihrem gemeinsamen Leben "ganz gewaltig" etwas ändern soll.

Im Gespräch blickt Jessica ehrlich auf die anstrengende Zeit der Fernbeziehung zurück. Besonders die Reisen mit der Bahn seien für sie körperlich und gesundheitlich irgendwann zu viel geworden, erzählt sie. Verspätungen und geplatzte Verbindungen hätten die Wochenenden immer mehr zu einem Kraftakt gemacht. Auf die Frage, ob sie ihre Beziehung noch einmal genauso führen würden, reagiert Jessica eindeutig: "Nee." Garry ergänzt: "Logischerweise nicht, auch da gibt es Veränderungen, es wird nicht dabei bleiben." Konkrete Details wollen die beiden noch nicht preisgeben, doch der Internetstar kündigt an: "Es ist ein sehr großer Schritt. Unser größter Schritt und auch mein größter Schritt, den ich, glaube ich, so mit einer Frau bisher gegangen bin." Die 24-Jährige verspricht, dass man diese Veränderung "in den nächsten Monaten ziemlich wahrscheinlich" deutlich sehen werde.

Für Garry und Jessica ist das der nächste Meilenstein nach ihrem Liebescomeback, das sie am Valentinstag mit einem romantischen Strandclip in den sozialen Medien öffentlich gemacht hatten. Damals machten sie nach einer längeren Funkstille publik, dass sie ihrer Beziehung noch einmal eine Chance geben. Seitdem wirken die beiden im Netz wieder vertrauter miteinander und nehmen ihre Community gelegentlich in gemeinsamen Clips mit hinter die Kulissen ihres Alltags. Dass sie nun auch offen über neue Lebenspläne sprechen, unterstreicht, wie eng ihr Draht zueinander wieder geworden ist. Ihre Fans dürfen sich in den nächsten Monaten offenbar auf einige spannende Einblicke in den neu sortierten Beziehungsalltag des Duos einstellen.

Instagram / garrysecret Garry Secret und seine Freundin Jessica

Instagram / garrysecret Garry Secret, Oktober 2025

Instagram / garrysecret Garry Secret und Jessica, Liebespaar