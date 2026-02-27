Vor Festnahme: Polizei kam wiederholt zu Shia LaBeoufs Haus

Shia LaBeouf (39) steht offenbar schon länger im Fokus der Polizei. Wie aus Polizeidokumenten hervorgeht, die TMZ vorliegen, wurden die Beamten bereits Anfang Februar mehrfach zum Haus des Schauspielers in New Orleans gerufen – also noch vor seiner viel diskutierten Festnahme während des Mardi Gras. Bei einem der Einsätze am 8. Februar gegen 23:30 Uhr ging es um einen angeblichen Streit zwischen einem Mann und seiner Ex-Freundin. Laut Polizeibericht führte der Mann gerade seine neue Freundin durch das Haus, als seine Ex unangemeldet eintrat und auf das Paar zugerannt sein soll. Der Mann gab an, er habe sich zwischen die beiden Frauen gestellt – woraufhin ihn seine Ex in den Unterleib geschlagen haben soll, sodass er vor Schmerzen zusammengesunken sei.

Der Mann erklärte den Beamten, dass er die Beziehung zu der Frau im Dezember beendet habe, nachdem sie sich erst im November zusammengefunden hatten. Trotz des Vorfalls lehnte er medizinische Hilfe ab. Bei einer Befragung zu häuslicher Gewalt gab der Mann an, er wisse von der Vergangenheit seiner Ex und sei sich nicht sicher, ob sie ihn ernsthaft verletzen oder töten könnte. Er erzählte den Polizisten, dass sie bereits wegen des Erstechens einer Person verhaftet worden sei und ihn bei "jeder Interaktion" bedrohe. Die Situation werde "nur noch schlimmer", so der Mann. Gegen die Ex-Freundin wurde daraufhin ein Haftbefehl ausgestellt.

Nur wenige Tage nach diesem Vorfall wurde Shia selbst festgenommen. Der 39-Jährige soll während des Mardi Gras-Festivals in New Orleans einem Bar-Mitarbeiter ins Gesicht geschlagen haben, was eine Schlägerei auslöste. Er wurde wegen zweifacher einfacher Körperverletzung angeklagt. Die Vorfälle ereigneten sich nur Monate nach der Trennung von seiner Noch-Ehefrau Mia Goth (32). Aus dem Umfeld des Ex-Paares hieß es zuletzt, Mia wünsche sich, dass der Vater ihres Kindes professionelle Hilfe annimmt und sich intensiver mit seinem Alkoholkonsum auseinandersetzt. Seit seiner Festnahme zeigt sich der Schauspieler weiterhin in der Stadt – zuletzt wurde er bei einer Bar in der Nähe der Bourbon Street mit einer unbekannten Brünetten beim Austausch von Zärtlichkeiten gesichtet.

Getty Images Shia LaBeouf im November 2019 in Hollywood

X.com / @thecampaignbook Shia LaBeoufs, Dezember 2025

Getty Images Mia Goth und Shia LaBeouf im Oktober 2014 in London