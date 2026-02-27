Falsche Verdächtige verzögern Nancy Guthries Entführungsfall

Seit Wochen wird Nancy Guthrie, die 84-jährige Mutter von TV-Star Savannah Guthrie (54), vermisst. Doch nun sorgte ein bizarrer Nebenstrang des Falls für Verwirrung. Im Netz geriet plötzlich Dominic Evans ins Visier: Der Grundschullehrer aus Arizona wurde auf Social Media von Nutzerinnen und Nutzern als vermeintlicher Entführer der 84-Jährigen verdächtigt. Laut OK Magazine spielt er in einer Band mit Tommaso Cioni, dem Schwiegersohn des vermissten Opfers. Obwohl die Ermittler die Familie bereits als Verdächtige ausgeschlossen haben, stürzten sich Hobbydetektive online auf Dominic und behaupteten, er sehe dem vermummten Mann ähnlich, der auf einer Türkamera am Tatabend zu sehen ist.

Eigentlich hatte Dominic nur einmal kurz Kontakt zu Nancy, wie er jetzt im Interview der New York Times erzählt. Trotzdem wurde sein Name nach und nach in Social-Media-Kommentaren mit der Entführungstheorie verknüpft. Die Lage eskalierte, als ein Einsatzkommando zu einem Haus fuhr, das nur etwa eine halbe Stunde von Dominics Adresse entfernt liegt. Neugierige und selbsternannte Ermittler tauchten prompt auf seinem Grundstück auf, wo er mit seiner Frau und seinen Kindern lebt. Dominic beschreibt die Situation als extrem bedrohlich: "Ich fühle mich, als hätte mir jemand meinen Namen genommen", sagt er der New York Times. Sheriff Chris Nanos, der die Suche nach Nancy leitet, zeigt laut E! Online sein Mitgefühl: "Er geht durch die Hölle, und es ist furchtbar", erklärt er und rät Dominic, über rechtliche Schritte gegen einzelne Online-Ankläger nachzudenken.

Während Dominic mit den Folgen der falschen Verdächtigungen kämpft, versucht Savannah, den Fokus wieder auf das eigentliche Ziel zu lenken: das Verschwinden ihrer Mutter aufzuklären. Die Familie hat nun eine Belohnung von bis zu einer Million Dollar ausgesetzt, um Nancy zu finden. In einem emotionalen Instagram-Video bat die Moderatorin eindringlich um Hilfe: "Jemand da draußen weiß etwas, das sie nach Hause bringen kann. Jemand weiß es. Und wir flehen Sie an, sich jetzt bitte zu melden." Während die Ermittler weiterhin Türkamerabilder und DNA-Spuren aus Nancys Haus auswerten, bleibt für alle Beteiligten die Hoffnung, dass sich echte Zeugen schnellstmöglich melden.

Getty Images Flyer zu Nancy Guthries Verschwinden

Instagram / savannahguthrie Savannah Guthrie mit ihrer Mutter

Imago Savannah Guthrie ruft auf Instagram zur Suche nach ihrer Mutter Nancy Guthrie auf