Fiona Erdmann erinnert mit KI-Fotos an ihre verstorbene Mama

Normalerweise gibt es auf ihrem Account viel gute Laune, Einblicke in ihren Alltag als Unternehmerin und Mama und ihren Lifestyle in Dubai. Nun meldet sich Fiona Erdmann (37) aber mit einem sehr emotionalen Thema bei ihren Fans. Die Unternehmerin verlor bereits im Jahr 2016 ihre geliebte Mutter Luzi. Heute ist Fiona selbst dreifache Mama – und die Gewissheit, dass ihre Mama die Enkel niemals selbst im Arm halten wird, setzt ihr schwer zu. Am vergangenen Sonntag hätte Luzi ihren 66. Geburtstag gefeiert – diesen Anlass nutzt das Model, um ein paar besondere Bilder mit ihrer Community zu teilen: Mithilfe von KI ließ sie Fotos generieren, die ihre Mutter gemeinsam mit ihren eigenen drei Kindern zeigt. Zwar wecken diese fiktiven Aufnahmen bei Fiona auch Schmerz und Sehnsucht, dennoch scheint es für sie auch etwas Tröstliches zu haben, auf diese Weise die Oma gemeinsam mit den Kleinen sehen zu können.

In einem herzzerreißenden Text macht der einstige Germany's Next Topmodel-Star deutlich, was ihr diese Bilder bedeuten. "Wenn es eine Sache gibt, die ich mir von ganzem Herzen wünschen würde, dann, dass du deine wundervollen Enkelkinder in den Armen halten könntest. Sie sind ein Stück von dir, von deiner einzigartigen Liebe und deinem riesengroßen Herzen", schreibt sie voller Liebe und gibt einen Einblick, wie sie die Erinnerung an ihre Oma ihren Kindern nahebringt: Immer wieder reden wir über Oma Luzi [...]. Ich sage dann immer: 'Sie ist hier', und zeige auf ihr kleines Herzchen. 'Oma Luzi ist in deinem Herzen, mein Schatz, und alles, was Oma Luzi an mich weitergegeben hat, gebe ich nun an euch weiter.'"

Fionas emotionale Worte lassen erahnen, wie tief die Lücke ist, die der Verlust ihrer Mutter in ihrem Leben hinterlassen hat. Bekannt dafür, ihre Gefühle offen mit ihren Fans zu teilen, ist die Influencerin seit jeher ein Vorbild für viele, die ähnliche Verluste erlebt haben. Besonders in schwierigen Momenten zeigt sie, wie eng ihr Leben mit den Werten ihrer Mutter verbunden ist – und wie sie alles dafür gibt, ihren Kindern diese mit auf den Weg zu geben.

