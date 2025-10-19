Das bedeutet Fiona Erdmann die Familienzeit im Libanon

Model und TV-Star Fiona Erdmann (37) hat sich mit ihrer Familie auf eine besondere Reise begeben: Gemeinsam erkunden sie den Libanon, die Heimat ihres Lebensgefährten und Papa ihrer Kinder. Fiona möchte ihren Kindern die Wurzeln ihrer Familie zeigen und ihnen ein Verständnis für die arabische Kultur mitgeben. "Damit sie auch die Zugehörigkeit spüren: Das ist, wo mein Papa, mein Opa und meine Oma herkommen", erklärt Fiona gegenüber Promiflash.

Die 37-Jährige, die normalerweise mit ihrer Familie in Dubai lebt, sieht Reisen wie diese auch als Möglichkeit, den Horizont ihrer Kids zu erweitern. "Allgemein ist mir wichtig, dass meine Kinder viele Ecken der Welt entdecken und unterschiedliche Kulturen kennenlernen", betont sie und fügt hinzu: "Es soll für sie nicht nur dieses einseitige Leben in Dubai geben – sie sollen schon sehen, was es da draußen noch alles gibt und wie die Welt aussieht. Und dazu gehört natürlich auch all das, was der Libanon alles zu bieten hat."

Fiona und ihr Partner Moe lernten sich in Dubai kennen und bauten sich dort ein gemeinsames Leben auf. Während ihre drei Kinder Leo, Neyla und Taj schon öfter in Deutschland waren, ist es für sie der erste Besuch in der Heimat ihres Papas. Besonders für Leo, den ältesten, sieht die Influencerin darin schon jetzt eine Superchance, das Verständnis für seine Wurzeln zu fördern und ihm die Kultur und Sprache näherzubringen. "Ich glaube nicht, dass sie das schon verstehen. Ich kann mir vorstellen, dass für sie klar differenziert wird: Mama kommt aus Deutschland und Baba kommt aus dem Libanon. Das verstehen sie schon. Genau aus solchen Gründen muss man auch verreisen, damit das den Kindern auch nahbar machen kann", resümiert Fiona im Promiflash-Interview.

Fiona Erdmann privat Fiona Erdmann auf ihrer Reise in den Libanon, 2025

Fiona Erdmann privat Fiona Erdmann mit ihrer Familie im Libanon, Oktober 2025

