Fiona Erdmann feiert Geburtstag ihres Sohnes für 10.000 Euro

Am Geburtstag ihres Sohnes lässt Fiona Erdmann (37) sich nicht lumpen. Das Model lebt zusammen mit der Familie in Dubai. Als Söhnchen Leo fünf Jahre alt wird, organisiert Fiona einen Kindergeburtstag für schlappe 10.000 Euro. RTL erzählt sie, dass es eine Party der Extraklasse werden soll – und das nicht nur für die Kids, sondern auch für die influencenden Eltern. Mit dabei ist unter anderem Sarah Harrison (34), mitsamt dem Nachwuchs. "Klar, wenn man so was alles aufbaut, dann ist das natürlich total schön, wenn man Fotos machen kann, Videos machen kann", meint Fiona. Die Party sei nicht nur für den Spaß der Kleinsten gedacht, sondern auch für den Familien-Content auf Social Media.

Was es für die Kids so zu erleben gab, zeigte Fiona in gleich mehreren Instagram-Posts. Das Motto schien in Richtung Street-Art zu gehen. Die Location mit Pool und Kinderdisco wurde mit Kissen und Wanddeko geschmückt, die einen Graffiti-Look haben. Gefeiert haben Fiona und der kleine Leo gemeinsam, denn auf einem Schild ist deutlich zu lesen: "Mother and son take over the street" – zu Deutsch: "Mutter und Sohn übernehmen die Straße". "Wochenlang habe ich geplant, gebrainstormt und getüftelt – und dann stand plötzlich alles: ein Tag voller Liebe, Energie, voller Menschen, die uns wichtig sind, und voller Erinnerungen, die bleiben", schwärmt die dreifache Mutter.

Fiona lebt bereits seit Jahren in Dubai und scheint dort ihr Glück gefunden zu haben. In der Wüstenmetropole lernt sie ihren Mann kennen und bekommt mit ihm drei Kinder. Gemeinsam ist das Paar im Immobiliengeschäft tätig – gleichzeitig ist sie als Influencerin tätig. Ein Zurück nach Deutschland gibt es für sie nicht. Im Sommer erzählt sie zu Besuch in der Heimat in einem Promiflash-Interview: "Es gibt viele unfassbar unfreundliche Menschen in Deutschland, und auch auf dieser Reise habe ich wieder einige wirklich unhöfliche Situationen erlebt." Die 37-Jährige mache zwar gerne Urlaub zu Hause, hier leben möchte sie aber nicht mehr.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Sohn im September 2025

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Kindern

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihre Familie, Juni 2025