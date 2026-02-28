"Ein Hof zum Verlieben": Das zog Diana Staehly zur Daily

Ab dem 2. März 2026 bereichert eine neue Daily-Serie den Vorabend bei Sat.1. In "Ein Hof zum Verlieben" steht Laura Albers im Mittelpunkt: eine erfolgreiche, aber innerlich erschöpfte Anwältin aus Hamburg, die durch einen unerwarteten Notartermin plötzlich einen Apfelhof am Bodensee erbt. Was folgt, ist keine schnelle Fluchtfantasie, sondern eine langsame, vielschichtige Reise zurück zu sich selbst – eingebettet in malerisches Seepanorama, ein dunkles Familiengeheimnis und die zaghafte Möglichkeit einer neuen Liebe. Sat.1-Chef Marc Rasmus bringt in einer Mitteilung das Konzept auf den Punkt: "Ganz bewusst setzen wir in unserer neuen täglichen Serie auf Zutaten, die unseren Zuschauerinnen und Zuschauern vertraut sind." Hauptdarstellerin Diana Staehly (48) hat nun bei der Premiere gegenüber Promiflash verraten, was sie an dem Projekt besonders gereizt hat.

Diana habe die Rolle von Anfang an gefallen. "Ich fand es sehr interessant, dass sie so ein bisschen eine gebrochene Frau ist. Sie war eigentlich mal eine sehr lebhafte, humorvolle Frau, die aber dann durch einen Schicksalsschlag, bei dem sie ihren Mann verloren hat, ein bisschen härter wurde und nur noch (...) auf Funktionieren geschaltet hat." Genau diese innere Transformation – das behutsame Bröckeln einer harten Fassade – mache den besonderen Charme der Serie aus. Dazu kommt ein Aspekt, der die Produktion von anderen Serien abhebt: Sie spricht gezielt mehrere Generationen an, denn Laura kommt gemeinsam mit ihrer Mutter, gespielt von Gitta Schweighöfer, und ihrer Tochter auf dem Hof an. Jüngere Zuschauer in den Zwanzigern finden ebenso Identifikationspotenzial wie Menschen in den Vierzigern oder Siebzigern – ein Merkmal, das Diana selbst als "sehr schön" bezeichnet.

Ihren großen TV-Durchbruch feierte Diana von 1997 bis 2000 in der RTL-Daily Unter uns, wo sie die Hauptrolle der Sue Sommerfeld spielte. Danach bildete sie sich am renommierten Lee Strasberg Theatre Institute in New York weiter. Ihren wohl bekanntesten Auftritt hatte sie als Tanja Seifert-Steinke an der Seite von Christoph Maria Herbst (60) in der Kultserie Stromberg – ein Engagement, das von 2004 bis 2012 lief und mit dem gleichnamigen Kinofilm 2014 seinen krönenden Abschluss fand. Es folgten Rollen in "SOKO Köln", "Bettys Diagnose" und Die Bergretter. Mit "Ein Hof zum Verlieben" kehrt Diana nun dorthin zurück, wo ihre TV-Karriere einst begann.

Joyn Diana Staehly in "Ein Hof zum Verlieben"

Sat.1/Joyn Diana Staehly, Carlotta Truman und Gitta Schweighöfer bei der Premiere "Ein Hof zum Verlieben", 2026

Getty Images Oliver Wnuk, Milena Dreissig, Christoph Maria Herbst, Diana Staehly und Bjarne Mädel, 2014