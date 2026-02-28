Mit Video nach Folge: "Grey's Anatomy" gedenkt an Eric Dane

In der ersten Folge von Grey's Anatomy, die nach dem Tod von Eric Dane (†53) ausgestrahlt wurde, hat die ABC-Serie dem verstorbenen Schauspieler eine besondere Ehre erwiesen. Am Ende der Episode zeigte die Show ein bewegendes Video, das Deadline vorliegt, mit einigen der denkwürdigsten Momente von Eric in seiner Rolle als Dr. Mark Sloan, auch bekannt als "McSteamy". Unterlegt mit der eindringlichen Ballade "Chasing Cars" von Tommee Profitt und Fleurie, umfasste die Zusammenstellung unter anderem die berüchtigte Hotelzimmer-Szene, die das endgültige Aus für die Ehe von Derek und Addison bedeutete, sowie Marks erste Begegnung mit Callie, den Moment, als er Vater wurde, und wie er sie zum Altar führte.

Das Tribut-Video enthielt auch eine Zeile aus Marks ergreifender Rede an Jackson kurz vor seinem Tod: "Wenn du jemanden liebst, sagst du es ihm, selbst wenn du Angst hast, dass es nicht das Richtige ist, selbst wenn du Angst hast, dass es dein Leben auf den Kopf stellt, du sagst es, du sagst es laut." Zudem war Erics Rückkehr in die pandemiethematische Staffel 2020/21 zu sehen, als er in den Strandtraum-Sequenzen der im Koma liegenden Meredith Grey auftauchte. Gemeinsam mit Lexie ermutigte Mark sie, das Leben zu wählen. "Verschwende nicht eine einzige Minute", sagte er, bevor das Bild schwarz-weiß wurde und die Widmung "In liebevollem Gedenken an Eric Dane" erschien.

Eric war am 19. Februar an den Folgen von ALS verstorben, weniger als ein Jahr nachdem er seine Diagnose öffentlich gemacht hatte. In einem Statement auf dem offiziellen Instagram-Account der Serie würdigte "Grey's Anatomy" sein bemerkenswertes Talent und seine unvergessliche Präsenz, die einen bleibenden Eindruck bei Zuschauern auf der ganzen Welt hinterlassen habe. Eric war ursprünglich in der zweiten Staffel als Gaststar eingeführt worden und wurde in der folgenden Staffel zum festen Cast-Mitglied. Seine Rolle endete in der zweiten Folge der neunten Staffel, als Mark an den Verletzungen starb, die er bei einem Flugzeugabsturz im Finale der achten Staffel erlitten hatte. Symbolisch verstarb Eric am 20. Jahrestag seiner ersten Folge, die am 19. Februar 2006 ausgestrahlt wurde.

Imago Eric Dane als "Grey's Anatomy"-Doktor Marc Sloan

Mark Sloan (Eric Dane) in "Grey's Anatomy"

Getty Images Der Cast von "Grey's Anatomy", 2007