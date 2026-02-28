Diana Staehly: "Stromberg"-Reunion war wie "Klassentreffen"

Bei der Premiere von "Ein Hof zum Verlieben" erinnerte sich Diana Staehly (48) an das große Wiedersehen mit dem Stromberg-Cast. Im exklusiven Gespräch mit Promiflash schilderte die Schauspielerin, wie sich das Comeback nach rund zehn Jahren Pause angefühlt hat. Für das Gefühl fand Diana nur einen Vergleich: "Das war wie Klassentreffen", bestätigte sie. Die Energien seien wie früher gewesen, und jeder sei sofort wieder in seine Rolle innerhalb der Gruppe geschlüpft. Auch dass die Zuschauer die Rückkehr ins Kino annahmen, beschrieb sie als besonders schönes Gefühl.

Auf die Frage, wie es war, all die "Stromberg"-Gesichter nach so langer Zeit wiederzutreffen, wurde Diana deutlich: "Wir hatten uns in dieser Konstellation zehn Jahre nicht gesehen. Man hatte sich einzeln vielleicht gesehen und mit dem einen oder anderen auch eine Freundschaft. Aber in dieser Konstellation echt nicht." Dann fasste sie die vertraute Dynamik zusammen: "Ich denke, so ist Klassentreffen, dass die Energien eins zu eins genau die sind wie zehn Jahre zuvor. Und dass jeder irgendwie genau diesen Part in einer Gruppe einnimmt wie zehn Jahre zuvor", sagte sie zu Promiflash. Unabhängig davon, was im Leben der Beteiligten in der Zwischenzeit passiert sei, sei die Chemie sofort wieder da gewesen. Mit Blick auf die Resonanz im Kino freute sie sich: "Jetzt mit dem Film, der gut gelaufen ist, ist es natürlich auch ganz schön, dass die Zuschauer den angenommen haben."

Das Wiedersehen knüpfte damit auch abseits der Kameras an alte Verbindungen an: Einige Kontakte blieben über die Jahre bestehen, andere lebten am Set neu auf – und der geteilte Sinn für denselben Humor ließ die Gruppe schnell wieder in ihren vertrauten Teamgeist finden. Auf der Leinwand führt "Stromberg – Wieder alles wie immer" die Büro-Clique erneut zusammen, angeführt von Christoph Maria Herbst (60), und legte zum Start einen starken Auftakt hin: Am ersten Wochenende sahen 217.067 Menschen den Film im Kino, nur "Zoomania 2" lag damals vorne. Dass das Publikum die Rückkehr annahm, deckt sich mit Dianas Eindruck vom Miteinander des Teams.

Sat.1/Joyn Diana Staehly bei der Premiere "Ein Hof zum Verlieben", 2026

Getty Images Laszlo Branko Breiding, Milena Dreißig, Christoph Maria Herbst, Bjarne Mädel, Diana Staehly und Oliver Wnuk bei der Premiere von "Stromberg", 2025

Getty Images Oliver Wnuk, Milena Dreissig, Christoph Maria Herbst, Diana Staehly und Bjarne Mädel, 2014