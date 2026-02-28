Seltene Krankheit: Amy Slaton hat OP an schielendem Auge

Amy Slaton hat sich einer Operation unterzogen, um ihr schielendes Auge korrigieren zu lassen. Die "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg"-Darstellerin leidet seit ihrer Geburt an einer seltenen Augenerkrankung namens okuläre Toxoplasmose, einer Infektion im Auge, die durch einen Parasiten verursacht wird. Wie sie 2015 in einem YouTube-Video erklärte, führte die Krankheit dazu, dass sie gesetzlich blind wurde. Nun wagten Ärztinnen und Ärzte den Eingriff, um ihr nicht nur die Sehkraft, sondern auch ein neues Selbstbewusstsein zu geben. Der emotionale Moment der Operation wird in einem exklusiven Clip gezeigt, den TMZ vorab veröffentlicht hat.

Während Amy im Operationssaal war, musste ihr Ehemann Brian Lovvorn in der Klinik bangen. Im Gespräch mit dem Filmteam offenbarte er, wie nervös er während der Prozedur war. Seine größte Sorge galt dabei der Narkose – Brian befürchtete, dass Amy möglicherweise nicht mehr aus der Anästhesie aufwachen könnte. Die Ärztinnen und Ärzte operierten an beiden Augen gleichzeitig, was den Eingriff besonders komplex machte. Glücklicherweise verlief die Operation erfolgreich, und Amy konnte nach dem Eingriff nicht nur besser sehen, sondern strahlt nun auch mit neuem Selbstvertrauen.

Die vollständige Episode mit Amys Augenoperation wird am 3. März um 21 Uhr auf dem Sender TLC ausgestrahlt. In der Show "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg" begleiten die Kameras Amy und ihre Schwester Tammy Slaton (39) auf ihrem Weg durchs Leben, wobei sie sich verschiedenen persönlichen und gesundheitlichen Herausforderungen stellen. Amy ist bereits seit mehreren Staffeln Teil der erfolgreichen Reality-TV-Serie.

Instagram / amyslaton_halterman Amy Slaton, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / amyslaton_halterman Amy Slaton mit ihrem Partner Brian, September 2025

