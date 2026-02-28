Raab Entertainment arbeitet an "Schillerstraße"-Neuauflage

Stefan Raab (59) könnte eines der kultigsten Comedy-Formate im deutschen TV zurückbringen. Schon länger arbeitet Raab Entertainment an einer Neuauflage der Impro-Show "Schillerstraße". Laut DWDL sicherte sich das Unternehmen vergangene Woche die Rechte an gleich mehreren Titeln, unter anderem den Schreibweisen "Schillerstraße" und "Schillerstrasse" sowie "Schillerstraße Reloaded" und "Schillerstrasse Reloaded". Das Projekt scheint also Gestalt anzunehmen. Genaue Details gibt es aber noch keine. So müssen Fans sich noch gedulden, bis sie ein Startdatum erfahren. Auch ist noch nicht bekannt, ob schon eine mögliche Besetzung im Gespräch ist. Bekannt wurde die "Schillerstraße" mit Comedy-Urgesteinen wie Cordula Stratmann, Martin "Maddin" Schneider und Ralf Schmitz (51) – vielleicht gibt es ja sogar ein Wiedersehen.

Bereits im vergangenen November bestätigte Daniel Rosemann (45), der Geschäftsführer von Raab Entertainment, dass die Firma ihr Programm gerne um diverse Shows erweitern würde. Dabei geht es nicht um die Formate, in denen Stefan selbst die Hauptrolle spielt: "Natürlich haben wir durch Stefan und seine Programme einen sehr starken und geschätzten Partner in RTL, aber wir sind weder 'nur' die Showbude von Stefan Raab, noch eine RTL-Tochter. Wir sind offen für alle." Demnach ist es unwahrscheinlich, dass der Moderator selbst an einer Neuauflage der "Schillerstraße" mitwirken wird. Ein Gastauftritt kann aber sicher nicht ausgeschlossen werden.

Seit rund 15 Jahren pausiert die "Schillerstraße" nun schon. Bei der Premiere 2004 löste die Sendung aber einen regelrechten Hype um Improvisations-Formate aus. Bis heute begeistern Shows wie "Mord mit Ansage", "Genial daneben" oder "Halbpension mit Schmitz" das Publikum. Das Konzept ist einfach: Die Protagonisten kennen nur die grobe Story, die gespielt wird. Über einen Knopf im Ohr bekommen sie eine Aufgabe, von der der restliche Cast nichts mitbekommt, und müssen diese mit viel Witz umsetzen. Die "Schillerstraße" machte unter anderem Cordula und Ralf zu Stars der deutschen Comedy. Auch Schauspieler wie Annette Frier (52) oder Michael Kessler (58) begannen ihre Karrieren in der Impro-Comedy.

Anzeige Anzeige

Imago Bernhard Hoëcker, Maike Tatzig, Tetje Mierendorf, Cordula Stratmann, Ralf Schmitz und Annette Frier feiern die 100. Ausgabe der "Schillerstraße"

Anzeige Anzeige

RTL / Raab Entertainment / Bene Müller "Die Stefan Raab Show", 2025

Anzeige Anzeige

Imago Michael Kessler, Ralf Schmitz und Annette Frier in der Impro-Show "Schillerstraße"

Anzeige