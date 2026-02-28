Joachim Llambi über Bill und Tom: "Was soll ich mit denen?"

Gustav Schäfer (37) sorgt bei der neuen Staffel von Let's Dance für Aufsehen – doch was ist mit seinen berühmten Bandkollegen? Joachim Llambi (61) hat sich am Donnerstagabend bei der "Aachener Medianight" klar zu einer möglichen Teilnahme von Tom (36) und Bill Kaulitz (36) geäußert. Der strenge Juror findet es gut, dass der Tokio Hotel-Drummer dabei ist, zeigte sich aber wenig begeistert von der Idee, auch die beiden anderen Bandmitglieder in der RTL-Show zu sehen. "Ich finde es gut, dass Gustav dabei ist, die anderen zwei Nasen brauche ich da nicht", erklärte der 61-Jährige gegenüber der Zeitung Der Westen. "Was soll ich mit denen? Die machen ihre eigene Show. Wir haben eine Show, in der man etwas abliefern muss", stellte Joachim klar.

Über Gustavs tänzerische Fähigkeiten wollte sich der Juror noch nicht konkret äußern. "Ich finde Gustav cool. Ob er was kann? Keine Ahnung. Wenn er nichts kann, ist das doch auch lustig", sagte er schmunzelnd. Zu den anderen Kandidaten der neuen Staffel, die am Abend des 27. Februar im linearen TV zur besten Sendezeit startet, äußerte sich Joachim zurückhaltend. "Wir warten ab, was passiert. Wir sehen die Kandidaten ja auch zum ersten Mal", erklärte er. Neben Gustav werden unter anderem Bianca Heinicke (33), Ross Antony (51), Vanessa Borck (29), Betty Taube (31), Anna-Carina Woitschack (33), Esther Schweins (55), Jan Kittmann, Joel Mattli, Milano, Nadja Benaissa (43), Simon Gosejohann (50), Sonya Kraus (52) und Willi Whey (31) um die Krone tanzen.

Für Gustav ist die Teilnahme an der Tanzshow eine besondere Herausforderung. Der Musiker muss dafür seine gewohnte Position hinter dem Schlagzeug verlassen und sich vor Millionen Zuschauern auf dem Tanzparkett beweisen. "Ich habe 20 Jahre lang bewiesen, dass ich perfekt im Takt bleiben kann – jetzt will ich herausfinden, ob das auch gilt, wenn meine Füße plötzlich wichtiger sind als meine Hände", erklärte der Musiker im RTL-Interview. Während er in Köln im TV-Studio seine Choreografien einstudiert, wartet in Magdeburg seine Familie auf ihn. Zusammen mit seinen Bandkollegen Bill und Tom hat Gustav mit Tokio Hotel über Jahre Erfolge gefeiert und ist weltweit in Arenen aufgetreten. Nun steht er vor einer ganz anderen Aufgabe – mit Argusaugen beobachtet von Joachim sowie seinen Jurykollegen Motsi Mabuse (44) und Jorge González (58).

Simon Pfaff / ActionPress Joachim Llambi am Set von "Let's Dance"

Getty Images Bill Kaulitz, Tom Kaulitz, Gustav Schäfer und Georg Listing bei "Christmas with Tokio Hotel"

RTL Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance - Die große Weihnachtsshow"