BAFTA: Angespannte Körpersprache bei Prinz William und Kate

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) haben am Sonntag gemeinsam die BAFTA Awards in London besucht und dabei offenbar subtile Anzeichen von Anspannung gezeigt. Körpersprache-Expertin Judi James analysierte den Auftritt des Paares und entdeckte trotz des makellosen äußeren Erscheinungsbildes versteckte Hinweise auf innere Nervosität. Kate erschien in einem fließenden Gucci-Kleid, das sie bereits 2019 getragen hatte, während William in einem stilvollen bordeauxroten Samtanzug über den roten Teppich schritt. Es war ihr erster gemeinsamer öffentlicher Auftritt seit 2023, nachdem die Prinzessin wegen einer Krebsbehandlung eine Pause eingelegt hatte. Die turbulente Woche rund um die Festnahme von Williams Onkel Andrew (66) Mountbatten-Windsor dürfte dabei ihre Spuren hinterlassen haben.

Im Gespräch mit The Mirror erklärte Judi, dass es subtile Anzeichen für unterdrückte oder maskierte Spannungen gegeben habe. "Ihre Arme hängen locker an den Seiten, um selbstbewusstes Auftreten zu suggerieren, aber Williams rechte Hand scheint etwas angespannt zu sein", analysierte die Expertin. Gegenüber Hello! Magazine führte sie weiter aus, dass Williams Finger leicht gekrümmt gewesen seien und sein Zeigefinger den Daumen berührte, was auf ein Selbstberuhigungsritual hindeute. William habe sich beim Gang über den roten Teppich vor den Kameras "geduckt" und es habe Momente gegeben, "in denen seine Lippen nach innen gezogen und seine Augenbrauen leicht zusammengezogen waren, was auf Nervosität schließen lässt". Auch bei Kate entdeckte Judi Anzeichen von Anspannung: "Kates Lächeln ist wie immer makellos, allerdings sind ihre Zähne ganz leicht von einem Ohr zum anderen zu sehen, was wiederum auf innere Anspannung hindeuten könnte."

Trotz dieser Beobachtungen bezeichnete Judi den Auftritt als "atemberaubend" und lobte, dass das Paar die Hollywood-Stars mit seiner eigenen Ausstrahlung von Glamour und Eleganz in den Schatten gestellt habe. Die subtil aufeinander abgestimmten Outfits hätten die Botschaft ausgestrahlt, dass sie eine Einheit und ein königliches Power-Paar seien. Kate schien dabei besonders darauf bedacht, königliches Selbstbewusstsein und unerschütterliche Gelassenheit zu signalisieren. Dabei standen die vergangenen Tage erneut unter besonderer Spannung: Erst vergangene Woche war Prinz Andrew im Zusammenhang mit den veröffentlichten Epstein-Akten festgenommen worden. Umso deutlicher setzte das royale Paar bei der Filmpreisverleihung in der Royal Festival Hall in London ein Zeichen der Geschlossenheit und Kontinuität.

