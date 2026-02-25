Andrew-Skandal: Prinz William & Kate sorgen sich um Charles

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) machen sich große Sorgen um die Gesundheit von König Charles III. (77). Wie die britische Boulevardzeitung Daily Mail berichtet, sind die beiden "sehr besorgt" um den Monarchen, der weiterhin gegen seine Krebserkrankung kämpft. Besonders belastend für Charles seien die anhaltenden Skandale um seinen jüngeren Bruder Andrew Mountbatten Windsor (66). Der ehemalige Duke of York wurde am 19. Februar vorübergehend festgenommen. Ihm wird ein Fehlverhalten während seiner Zeit als Handelsgesandter vorgeworfen. Laut einem Insider sei die ganze Angelegenheit "zermürbend" für den König – und das mitten in einer Phase, in der Charles seine Kräfte dringend für seine Gesundheit braucht. William und Kate hätten "darauf gebrannt, sich öffentlich zu äußern", um sich von Andrew zu distanzieren – können es laut Quelle aber nicht, da die polizeilichen Ermittlungen weiterhin laufen. Weitere Palastinsider berichten indessen, dass sich die Königsfamilie insgeheim eine Haftstrafe für Andrew wünsche.

Trotz der turbulenten Zeit setzen die Royals ihre öffentlichen Verpflichtungen fort. Charles nahm an der London Fashion Week teil, während William und Kate am 22. Februar bei den BAFTAs erschienen. Royal-Experte Phil Dampier erklärte gegenüber dem Magazin Hello, dass die Familie damit zeige, dass die Institution weiterhin funktioniere. "Die Zeiten von 'Niemals klagen, niemals erklären' sind eindeutig vorbei. Sie können nicht einfach den Kopf in den Sand stecken und sagen, dass sie dazu nichts zu sagen haben. Sie zeigen, dass die Firma noch arbeitet, und Andrew wird fast schon als ein 'faules Ei' dargestellt", erläuterte der Experte seine Sicht der Dinge.

Trotz des Wirbels um Andrew versucht die Königsfamilie also, nach außen ihren gewohnten Kurs zu halten. Die Devise der Royals bleibt, den Betrieb der Monarchie zu sichern. "Es hilft, zu zeigen, dass die Show weitergeht, ruhig bleiben und weitermachen", erklärte der Adelsexperte. Für William und Kate, die mit ihren drei Kindern den Alltag zwischen Familie und royaler Pflicht organisieren, bleibt das Leitmotiv damit klar: weitermachen – und schweigen, solange die polizeilichen Ermittlungen laufen. Auch ihre Sorgen um Charles muss das Paar vorerst hinter den Palastmauern lassen.

Imago Bei einem Adventsgottesdienst in der Westminster Abbey: König Charles III.

Getty Images Andrew Mountbatten Windsor bei der Totenmesse für die Duchess of Kent in der Westminster Cathedral, September 2025

