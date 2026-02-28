Erste Fotos von danach: KC Rebell unterzieht sich Nasen-OP

Rapper KC Rebell (38) hat sich einen lang gehegten Wunsch erfüllt und sich die Nasenscheidewand richten lassen. Der Eingriff, den der Musiker über Jahre auf seiner persönlichen Wunschliste hatte, fand nun endlich statt. Mit der Operation erhofft sich der 38-Jährige, künftig besser atmen zu können. In seiner Instagram-Story gewährte er seinen Fans Einblicke, wie es ihm nach dem medizinischen Eingriff geht, und zeigte sich zuversichtlich, dass das Ergebnis gut wird. Der Rapper nahm seine Follower damit hautnah mit durch die ersten Stunden und Tage nach dem Eingriff.

Die erste Nacht nach der Operation verlief allerdings weniger angenehm für den Künstler. KC berichtete, dass er lediglich rund zwei Stunden Schlaf bekommen habe und sich noch ziemlich erschöpft fühle. Mittlerweile wurde die Tamponade, die nach solchen Eingriffen üblich ist, bereits entfernt. Seine Nase sei jedoch weiterhin geschwollen, erklärte er in seinem Update. Trotz der frischen Operation sind äußerlich keine blauen Flecken oder andere sichtbare Spuren des Eingriffs zu erkennen, wie der Rapper seinen Fans versicherte.

KC, der am 26. Januar 1988 geboren wurde, ist seit Jahren eine feste Größe in der deutschen Rap-Szene. Der Musiker ist bekannt dafür, sein Leben und persönliche Momente – wie die Verkündung der Geburt seines jüngsten Sohnes – mit seinen Fans in den sozialen Medien zu teilen. Mit der nun erfolgten Operation hat er einen wichtigen Punkt von seiner persönlichen Bucketlist gestrichen und geht offen mit dem Thema um, was bei seinen Followern für viel Aufmerksamkeit und Anteilnahme sorgt.

Imago KC Rebell beim Heroes Festival Geiselwind, Juni 2023

Instagram / kcrebell KC Rebell im Februar 2026

Instagram / kcrebell KC Rebell, Rapper