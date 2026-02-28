Traumhaft: Topfitte Jasmin Wagner genießt Thailand-Urlaub

Jasmin Wagner (45) hat die letzten drei Wochen in Thailand verbracht und teilt nun auf Instagram zahlreiche Eindrücke aus ihrem Urlaub mit ihren Followern. Auf dem ersten Foto der Bilderserie präsentiert sich die Sängerin in Topform: In einem blauen Bikini, schwarzem Cardigan und mit großer schwarzer Sonnenbrille sitzt sie entspannt auf einer Schaukel am Strand. "Ihr Goldstücke, die letzten drei Wochen habe ich in Thailand einfach nur genossen. So viele wunderschöne Orte, besondere Momente und vor allem die Zeit, um einmal komplett abzuschalten", schreibt die 45-Jährige zu ihrem Beitrag.

Neben dem Strandidyll zeigt Jasmin weitere Highlights ihrer Reise: Auf einem Bild springt sie von einem Boot ins kristallblaue Wasser, auf einem anderen ist im Hintergrund ein Elefant zu sehen. "Ich bin unglaublich dankbar für all die Erinnerungen, die ich sammeln durfte", fügt die Künstlerin hinzu. Besonders angetan hatte es ihr offenbar eine thailändische Spezialität: "Und ja… Mango Sticky Rice war ganz klar mein Go-to. Jeden einzelnen Tag", gesteht sie. Die letzten beiden Bilder ihrer Urlaubsreihe stammen laut Jasmin von der Rückreise aus der Wüste in Dubai. Ihre Fans zeigen sich begeistert von den Einblicken. "Fantastische Bilder! Hoffe du hattest einen schönen Urlaub und konntest dich gut erholen", kommentiert einer ihrer Follower.

Jasmin hatte sich im Dezember 2025 von ihrer bekannten Bühnenfigur Blümchen verabschiedet. Im Rahmen von "Die 90er – Live on Stage" in Mannheim gab sie damals ihre letzte große Show. Jetzt scheint die einstige Popikone die gewonnene Freizeit in vollen Zügen zu genießen und sich eine wohlverdiente Auszeit zu gönnen. Die entspannten Urlaubsfotos zeigen eine tiefenentspannte Jasmin, die sichtlich die Zeit zum Abschalten nutzt.

Anzeige Anzeige

Instagram / jasminwagnerofficial Jasmin Wagner im Thailand-Urlaub, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / jasminwagnerofficial Jasmin Wagner in Thailand, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / jasminwagnerofficial Jasmin Wagner macht Urlaub in Thailand, Februar 2026