William Shatner verrät: Judy Garland bei Konzert betrunken

William Shatner (94) hat sich an eine enttäuschende Begegnung mit seiner Jugendheldin Judy Garland (†47) erinnert. Gemeinsam mit seinen Eltern besuchte er als Teenager ein Konzert der Sängerin am Times Square in New York – doch statt der großartigen Performance, die er sich erhofft hatte, erlebte er eine betrunkene Künstlerin auf der Bühne. "Ich sah sie immer wieder an und dachte: 'Mein Gott, sie ist meine Heldin. Und ich glaube, sie ist betrunken'", erzählte der heute 94-Jährige in einem Interview mit Entertainment Weekly. Als Jugendlicher habe er sich zunächst nicht vorstellen können, dass sie tatsächlich betrunken auf der Bühne stand, doch die verwirrende Performance ließ keinen anderen Schluss zu. "Ich war so enttäuscht", gestand William.

Erst später erfuhr der Star Trek-Star von den Problemen und Herausforderungen, mit denen Judy zu kämpfen hatte. Die Schauspielerin starb 1969 im Alter von 47 Jahren an einer versehentlichen Überdosis. William lernte sie jedoch noch persönlich kennen, als die beiden gemeinsam für den Film "Urteil von Nürnberg" im Jahr 1961 vor der Kamera standen. "Sie war ein enormes Talent", schwärmte er. "Und als sie kam, um ihre Szene zu drehen, hatte ich sie all die Jahre seit jener Erfahrung nicht mehr gesehen. Da war sie und spielte ihre zerbrechliche Rolle. Und es war Teil einer Kontinuität, die ich schätze", berichtete er.

Wie tief Judy innerlich zu kämpfen hatte, zeichnen auch die Autoren David Fantle und Tom Johnson in ihrem Buch "C’mon, Get Happy: The Making of Summer Stock" nach. Sie berichten von einer wachsenden Abhängigkeit von verschreibungspflichtigen Medikamenten und heftigen emotionalen Höhen und Tiefen, die schon in ihrer Zeit als Kinderstar bei MGM begonnen haben sollen. Regisseur Charles Walters wird in dem Werk mit der Einschätzung zitiert, Judy habe sich stark an Marilyn Monroe (†36) gemessen. Sie habe davon geträumt, so auszusehen wie Marilyn und sich selbst nie als schön empfunden. "Sie wollte einfach nur umwerfend sein", sagte er. Laut den Autoren hätte Judy ihre ganze Begabung dafür eingetauscht, um so schön wie Marilyn zu sein – während Marilyn wiederum ihre Schönheit geopfert hätte, um als Schauspielerin ernst genommen zu werden. Ihre inneren Konflikte begleiteten die Sängerin und Schauspielerin neben ihrem außergewöhnlichen künstlerischen Können über Jahre hinweg. Auch Judys Tochter Liza Minnelli (79) bestätigte unlängst in ihrer eigenen Biografie die Drogenabhängigkeit ihrer Mutter. Und so passt es ins Bild, dass auch William die Künstlerin nach den gemeinsamen Dreharbeiten als "sehr zerbrechlich" beschrieb.

Getty Images William Shatner bei den Emmy Awards

Keystone/Getty Images Judy Garland, verstorbene Sängerin und Schauspielerin

Getty Images Liza Minnelli und ihre Mutter Judy Garland im Jahr 1965