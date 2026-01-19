Flexüle gelegt: Liz Kaeber ist mit Sohn Loki in der Klinik

Liz Kaeber (33) erlebt derzeit bange Stunden: Zusammen mit ihrem Sohn Loki musste die Influencerin ins Krankenhaus, nachdem es dem Jungen in der Nacht plötzlich deutlich schlechter gegangen war. In mehreren Instagram-Storys erklärte die Bachelor-Bekanntheit, dass der Kleine schließlich eine Flexüle gelegt bekam – ein Moment, der für Mutter und Kind offenbar zum emotionalen Ausnahmezustand wurde. "Ich bin so sauer, vielleicht gehe ich noch mal darauf ein, wieso ich so unsagbar wütend bin. Aber dass wir im Krankenhaus landen, ist wirklich das Schlimmste, was hätte passieren können. Mein armer kleiner Schatz musste eben beim Flexülelegen so viel durchmachen, ich habe so weinen müssen", schrieb sie.

Schon Stunden vor der Klinikeinweisung hatte die 33-Jährige ihre Community an der sorgenreichen Nacht teilhaben lassen. In einer früheren Story schilderte sie, wie stark Loki unter seinen Symptomen leidet: Fieber, Erbrechen und Husten setzen dem Jungen massiv zu. "Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Diese Nacht war so schlimm und Loki geht es sehr viel schlechter. Er hat zudem seit gestern Abend noch Erbrechen dazu bekommen, bei jedem Husten fängt er an zu weinen. Fieber ist wieder da", berichtete Liz ihren Followern. Sie erklärte weiter, dass ihr Sohn kaum noch trinke, gar nichts esse und ihm ständig die Augen zufielen. Medikamente wolle sie ihm vorerst nicht mehr geben, weil er sie aus ihrer Sicht nicht vertrage. Selbst Hausmittel wie Zwiebelsaft seien keine Option gewesen: "Zwiebelsaft haben wir nicht in ihn reinbekommen, er nimmt nichts!"

Vor einer Woche hatte Liz ihren Followern auf Instagram offenbart, dass sie gerade mit ihrer Rolle als Creatorin hadert. Damals berichtete die frühere Bachelor-Kandidatin, dass sie spürbar Follower verliere und das Wachstum ihres Accounts einfach nicht mehr funktioniere. "Ich struggle irgendwie total mit mir und meiner Arbeit als Creator – die Follower schwinden immer mehr, mein Wachstum funktioniert nicht", schrieb die Influencerin ehrlich. Die magische Grenze von einer Million Abonnenten drohe zu fallen. "Es ist nur eine Zahl und es ist okay, die eine Million eben nicht mehr zu haben, auch wenn das mal ein großer Meilenstein war", betonte Liz damals und meinte weiter: "Mein Leben ist langweilig, ich komme kaum zum Posten, und ja, es ist nicht spannend genug."

Anzeige Anzeige

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber und Söhnchen Loki, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber und Nick Maerker, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber, Influencerin