Liz Kaeber gibt erstes Update zu Sohn Lokis Gesundheit

Große Sorge um Liz Kaebers (33) Sohn Loki: Die Reality-Bekanntheit meldete sich am Montag aus dem Krankenhaus und schilderte, warum sie mit Loki dringend in die Klinik musste. Der Junge war nach mehreren sehr schlechten Tagen völlig geschwächt, trank plötzlich gar nicht mehr und auch in der Nacht blieb seine Windel trocken – für Liz das endgültige Alarmzeichen. Auf Instagram zeigte die Influencerin Fotos aus dem Krankenzimmer und erklärte, dass ihre Kinderärztin sie sofort ins Krankenhaus geschickt habe. Dort stellten die Ärzte Influenza A fest; zusätzlich litt der Kleine unter Durchfall und Erbrechen. "Wir werden hier so lieb versorgt, egal ob Schwestern oder Ärzte, tolles Personal, das einem ein so sicheres Gefühl gibt", schrieb Liz in ihrer Story.

In ihrem Update berichtete die zweifache Mama, dass der Flüssigkeitsmangel der Auslöser für den schnellen Klinikstart war. Sie schilderte, dass Loki am Vortag über Stunden nichts getrunken hatte und bereits in der Nacht zuvor jede Flüssigkeit verweigert hatte. Die Entscheidung, sich stationär behandeln zu lassen, sei im Nachhinein goldrichtig gewesen, betont sie – gerade weil solche Verläufe bei kleinen Kindern schnell gefährlich werden können. Am Dienstag zeichnete sich vorsichtige Entwarnung ab: "Heute war er schon wieder mein kleiner Loki, wie ich ihn kenne", so Liz. Der Junge wirke zwar noch erschöpft, aber im Vergleich zum Vortag deutlich munterer. Die Behandlung in der Klinik läuft weiter, bis der Zustand stabil bleibt.

Für die ehemalige "Bachelor"-Teilnehmerin sind Tage wie diese emotional besonders belastend. Schon zuvor hatte sie geschildert, wie sehr sie die medizinischen Maßnahmen rund um ihren Sohn mitnehmen. Im Familienalltag zeigt sich Liz häufig nahbar, teilt Einblicke zwischen Buggyfahrten, Spielstunden und nächtlichen Wacheinheiten. Unterstützung findet sie bei ihrem Umfeld, das ihr den Rücken stärkt, wenn der Fokus komplett auf dem Wohl des Kindes liegt. Ihre Community begleitet sie seit Jahren durch Höhen und Tiefen – und schickt in solchen Momenten vor allem eines: aufmunternde Nachrichten, die ihr Trost spenden, während sie an Lokis Bett wacht.

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber und ihr Sohn Loki im Juni 2025

Instagram / lizkaeber Loki und Mama Liz Kaeber kuscheln

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber und ihr Neffe Lev im Juli 2025