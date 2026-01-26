So rührend gratuliert Liz Kaeber ihrem Sohn zum Geburtstag

Liz Kaeber (33) hat einen besonders emotionalen Meilenstein gefeiert: Der kleine Sohn der Influencerin erreichte seinen ersten Geburtstag, und Liz teilte diesen Moment mit ihren Followern auf Instagram. Zu einem liebevoll zusammengestellten Video-Rückblick aus dem ersten Lebensjahr schrieb sie rührende Worte an Loki. Liz nennt den Jungen ihren "größten Schatz" und "kleinen unendlich süßen Lümmel", schwärmt von all den ersten Malen und bringt zum Ausdruck, wie sehr er ihr Leben und das ihres Mannes bereichert.

In ihrem langen Text richtet Liz Wünsche an den Jubilar: Gesundheit, Glück und ein erfülltes Leben. Sie verspricht, dass seine Eltern ihn auf jedem Schritt begleiten, ihn bestärken und auffangen, "wenn es schwierig wird" – inklusive des Versprechens, ihm bei all seinen Zielen den Rücken zu stärken. Der Clip greift typische Meilensteine des ersten Jahres auf, von der Geburt über intensive Kuscheleinheiten, Spaziergänge im Kinderwagen und kleine Alltagsabenteuer bis hin zum ersten Urlaub. Die warmen Worte enden in einem klaren Bekenntnis: "Wir lieben dich für immer."

Dass dieser erste Geburtstag für die Familie besonders bedeutungsvoll ist, zeigt auch der Blick zurück auf turbulente Tage: Vor Kurzem musste Liz mit ihrem Sohn wegen einer heftigen Grippe ins Krankenhaus, nachdem es ihm mehrere Tage sehr schlecht gegangen war. Umso größer wirkt nun die Erleichterung, den ersten Geburtstag zu Hause mit einem Lächeln im Gesicht des Jungen zu feiern.

Instagram / lizkaeber Influencerin Liz Kaeber mit ihrem Sohn Loki

Instagram / lizkaeber Loki und Mama Liz Kaeber kuscheln

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber und ihr Sohn Loki, August 2025