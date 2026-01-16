So ging es mit Forsthaus-Turteltauben Gina und Henna weiter

Von heißen Küssen im Whirlpool bis hin zur Hochzeit – Gina Beckmann (25) und Henna waren das Traumpaar im Forsthaus Rampensau Germany. Bis sie sich vor dem Halbfinale voneinander verabschieden mussten, waren die beiden Girls unzertrennlich und schwerst verknallt ineinander. Beim Wiedersehen nach der Show fragen sich nun die Fans: Ging ihre Romanze auch nach dem Format weiter? Mit einer aussagekräftigen Geste klärt Gina auf: Sie überreicht Henna die "Scheidungspapiere".

Auch wenn die Situation für ein paar Lacher sorgt, werden auch ernste Blicke zwischen Henna und Gina ausgetauscht. Moderatorin Amira Aly (33) hakt nach – und die 25-Jährige klärt die Zuschauer auf: "Wir haben uns danach noch bisschen kennengelernt, Henna war bei mir in Berlin. Eigentlich war alles gut und dann ist der Kontakt bisschen ausgelaufen. Da stand dann eine Datingshow im Raum. Und dann war sie weg – und dann war ich halt weg." Auch Henna schildert ihre Sicht der Situation. "Mir war das einfach alles ein bisschen zu schnell und zu viel. Ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch – vielleicht habe ich auch Bindungsängste. Und das war mir zu schnell zu ernst und dann hat es nicht geklappt", erzählt sie.

Schon im Forsthaus zeigte sich, dass die Verbindung der beiden Reality-TV-Bekanntheiten zwar viel Feuer, aber auch Konfliktpotenzial mit sich bringt. Dass Gina aus Spaß mit ihrem Teampartner Leon Content (24) rumknutschte, fand Henna nämlich gar nicht lustig. Dass dieser eigentlich ausschließlich auf Männer steht, spielte für sie dabei keine Rolle. "Ich finde, Sexualität hat nichts damit zu tun. Nur weil er nicht auf Frauen steht, hat das, was du machst, nicht weniger Wert", machte Henna ihrem Ärger Luft.

Anzeige Anzeige

Collage: Joyn, Joyn Gina Beckmann und Henna Urrehman

Anzeige Anzeige

Joyn Henna und Gina, Kandidatinnen von "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3

Anzeige Anzeige

Joyn Leon Content, Henna Urrehman und Gina Beckiman im "Forsthaus Rampensau"-Whirlpool