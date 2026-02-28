Jetzt also doch: "Brave Mädchen"-Podcast wird eingestellt

Der Podcast "Brave Mädchen" von Suki Tegan und Henna wird eingestellt. Nach nur einer Staffel ist für das gemeinsame Format der beiden Social-Media-Stars endgültig Schluss, wie das Team jetzt in einem Statement unter einem YouTube-Video des Podcasts bekanntgab. "Liebe Community, 'Brave Mädchen' geht nach der ersten Staffel zu Ende. Im Austausch zwischen funk und dem Team wurde deutlich: Rahmenbedingungen und Zielsetzungen haben nicht so zusammengepasst, wie es für eine zweite Staffel nötig wäre", heißt es in der Erklärung. Deshalb sei die Entscheidung gefallen, das Format zu beenden.

In dem Statement bedankte sich das Team außerdem bei den beiden Hosts: "Ein riesiges Dankeschön an unsere Hosts Suki und Henna für eure Offenheit und euer Vertrauen." Über ein mögliches Ende von "Brave Mädchen" war bereits im vergangenen Jahr spekuliert worden. Damals hatten Suki und Henna jedoch betont, dass der Podcast definitiv weitergehen werde. Nach ihrem Comeback und der Veröffentlichung neuer Folgen steht nun aber fest: Eine zweite Staffel wird es nicht geben.

Für Suki und Henna bedeutet das Aus einen erneuten Rückschlag. Erst vor wenigen Wochen war der Podcast nach einer viermonatigen Pause zurückgekehrt. Die beiden hatten sich damals in einer neuen Folge deutlich selbstkritischer gezeigt als zuvor. Nach einem massiven Shitstorm hatten sie ihre Herangehensweise überarbeitet und weniger Provokation, dafür mehr Reflexion versprochen. Besonders im Fall der YouTuberin Sashka zeigten sie Reue. "Wir haben verkackt", räumte Henna damals ein. Nun bleibt abzuwarten, wie es für die beiden individuell weitergeht und ob sie künftig neue gemeinsame Projekte verfolgen werden.

hennschka Henna und Suki Tegan, Podcasterinnen

Instagram / evilsuki Suki Tegan und Henna, Podcasterinnen

Instagram / evilsuki Henna und Suki Tegan im Juli 2025