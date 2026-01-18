Amanda Bynes soll seit Monaten einen neuen Partner haben

Amanda Bynes (39) soll längst wieder vergeben sein – und das offenbar schon seit Monaten im Geheimen. Wie Daily Mail berichtet, ist der frühere Nickelodeon-Star mit dem Unternehmer Zachary Khan zusammen, einem 40-jährigen Inhaber einer Event- und Sicherheitsfirma aus Los Angeles. Die beiden, die sich seit über zehn Jahren kennen, sollen ihre Freundschaft nach der Trennung von Amandas Ex-Verlobtem Paul Michael im Jahr 2023 in eine Beziehung verwandelt haben. Der neue Mann an ihrer Seite gilt laut Insidern als ruhig, bodenständig und hilfsbereit, wenn Amanda in ihre typischen "Stimmungen" verfällt. "Es ist nicht superernst, sie werden nicht sofort heiraten, aber er unterstützt sie sehr, ist wirklich gut zu ihr", verrät eine Quelle.

Parallel dazu sorgt Amanda derzeit mit ihrer deutlich schlankeren Figur für Gesprächsstoff. Die 39-Jährige, die in den vergangenen Jahren mit psychischen Problemen, öffentlichen Ausrastern und einer mehrjährigen Vormundschaft zu kämpfen hatte, sprach auf Instagram offen über ihre Abnehmreise mit Ozempic. "Ich bin jetzt bei 78 Kilogramm, also hoffe ich, auf etwa 59 runterzukommen, damit ich auf Paparazzi-Fotos besser aussehe", erklärte sie im Juni in einer Story und kündigte an: "Ich werde natürlich über meine Ozempic-Reise posten." Inzwischen hat Amanda bereits rund 13 Kilogramm verloren.

Hinter den Kulissen spielt Zachary offenbar eine zentrale Rolle in diesem neuen Kapitel. Laut Insidern gegenüber der Daily Mail ist er ein klassischer "Nine-to-Five"-Typ, der seinen Alltag strukturiert lebt und genau das in die Beziehung einbringt. Er könne sie beruhigen, wenn sie aufgewühlt ist, sie zum Lachen bringen und ihr damit ein Gefühl von Sicherheit geben. Amanda, die in der Vergangenheit oft öffentlich daran zweifelte, je wieder einen Partner zu finden, soll ihren neuen Freund sogar mit einem augenzwinkernden Instagram-Posting gefeiert haben: Zu einem Selfie taggte sie seinen Account und schrieb dazu "Du bist genau mein Typ."

Instagram / amandapandapandapanda1 Amanda Bynes, ehemalige Schauspielerin

Instagram / amandapandapandapanda1 Amanda Bynes und Zachary, September 2025

Instagram / amandapandapandapanda1 Schauspielerin Amanda Bynes, November 2025.