Merkwürdiges Hand-Tattoo: Amanda Bynes irritiert ihre Fans

Amanda Bynes (39) hat jetzt mit einem auffälligen neuen Tattoo ihre Fans irritiert. In einem Studio in Los Angeles ließ sich die Schauspielerin am Mittwochabend den Handrücken verzieren und filmte den Termin für ihre mehr als 600.000 Instagram-Follower. Zu sehen ist, wie der Tätowierer die Schablone anpasst, bevor das endgültige Motiv auftaucht: "Trap Star" in dicken Buchstaben auf der Hand. Warum sich die 39-Jährige genau für diese Worte entschieden hat, verriet sie nicht. Fans zeigten sich jedoch beunruhigt, denn: Der Ausdruck "Trap" wird oft in der Hip-Hop-Szene verwendet und mit Drogenhandel assoziiert – eine Konnotation, die bei einigen Anhängern Alarmglocken schrillen lässt, zumal Amanda in der Vergangenheit offen über ihren Kampf mit Drogen gesprochen hatte.

Im Gespräch mit dem Magazin Paper sagte sie 2018: "Ich habe mich wirklich in meinen Drogenkonsum reingesteigert und es wurde eine sehr dunkle, traurige Welt", und betonte damals, sie sei seit fast vier Jahren trocken. 2023 wurde die frühere Kinderstar-Schauspielerin zeitweise in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen, nachdem ihre neunjährige Vormundschaft 2022 geendet hatte. Parallel zeigt Amanda aber auch neue kreative Wege: Erst Anfang der Woche postete sie einen frischen EDM-Track aus dem Studio, eine Zusammenarbeit mit Yung Yogi und Nikki Paige, produziert von Zabastien Lucas. Auf Instagram schrieb sie dazu: "...will, dass es ein Dance-Trance-EDM-Track wird. Mal sehen, wo wir damit hingehen."

Zudem wurde kürzlich bekannt, dass sie längst wieder einen neuen Partner an ihrer Seite haben soll. Daily Mail berichtete, dass Amanda bereits seit Monaten mit dem Unternehmer Zachary Khan zusammen ist. Die beiden kennen sich seit über zehn Jahren und sollen nach der Trennung von ihrem Ex-Verlobten Paul Michael wieder zueinander gefunden haben. Laut einer Quelle des Portals unterstützte Zachary die Schauspielerin sehr: "Es ist nicht superernst, sie werden nicht sofort heiraten, aber er unterstützt sie sehr, ist wirklich gut zu ihr." Er bringe Ruhe und Struktur in ihren Alltag und gebe ihr Halt, wenn sie sich unsicher fühlt.

Instagram / amandapandapandapanda1 Schauspielerin Amanda Bynes, November 2025.

Instagram / amandapandapandapanda1 Amanda Bynes neues Handtattoo, Januar 2026

Instagram / amandapandapandapanda1 Amanda Bynes und Zachary, September 2025