Kim Gloss enthüllt: Augenbrauen-Desaster nervt Ehemann

Kim Gloss (33) sprach am Donnerstagabend auf einem Eröffnungsevent eines neuen Mercedes AMG-Geschäfts in Hamburg ganz offen über ein Thema, das viele zum Schmunzeln bringen dürfte: ihr größter Beauty-Fail. Inspiriert von Christina Aguilera (44) hatte sie sich in der Vergangenheit ihre Augenbrauen stark gezupft, um den damaligen Trend der dünnen Augenbrauen mitzumachen. Doch als plötzlich buschige Augenbrauen in Mode kamen, entschloss sie sich zu einem drastischen Schritt und ließ sich Haare implantieren. Heute bereut sie diese Entscheidung, da die Augenbrauen "in alle Richtungen wachsen und borstig sind". Selbst ihr Mann sei von den kratzigen Härchen genervt, erzählte die Sängerin gegenüber RTL.

Mit einem humorvollen Ton setzte Kim die Anekdote fort und gab zu, dass sie selbst mit dem Resultat ihres damaligen Eingriffs nicht glücklich ist. "Jetzt nerven die mich", erklärte sie und fügte schmunzelnd hinzu: "Mein Mann beschwert sich sogar. Wir Frauen kennen das auch, wenn der Bart kratzt". Mit einem Augenzwinkern merkte sie an, dass in ihrer Beziehung die Rollen eben vertauscht seien, da ihre Augenbrauen ihm ähnliches Unbehagen bereiten wie ein kratziger Dreitagebart. Mit ihrer lockeren Art zeigt Kim, dass auch vermeintliche Schönheitsfehler mit Humor genommen werden können.

Hinter der strahlenden Fassade der Sängerin verbirgt sich jedoch eine herausfordernde Zeit. Nach zwei Fehlgeburten musste sie im Juni 2024 eine Operation wegen eines gutartigen Hirntumors überstehen. Doch die Leidensgeschichte fand glücklicherweise ein positives Ende: Kim wurde zum dritten Mal Mutter. Im März 2025 kam ihre Tochter Rosa gesund zur Welt. Trotz aller Rückschläge scheint die ehemalige DSDS-Teilnehmerin heute ihren Humor und ihre Lebensfreude zurückgewonnen zu haben – etwas, das sie auch bei ihrem Beauty-Fail in Hamburg humorvoll unter Beweis stellte.

