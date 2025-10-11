Kim Gloss betont: "Ich hatte keine Bauchdeckenstraffung"

Kim Gloss (33) hat sich auf Instagram den Fragen ihrer Fans gestellt und dabei ein heiß diskutiertes Thema angesprochen: ihren flachen Bauch nach der Geburt ihres dritten Kindes. Auf die Frage, wie sie es nach mehreren Schwangerschaften geschafft habe, so schnell wieder in Form zu kommen, gab sie ehrlich zu: "Manchmal verstehe ich es selbst nicht und bin einfach verblüfft, wie krass der weibliche Körper funktioniert." Die Sängerin erklärte weiter: "Nein – ich hatte keine Bauchdeckenstraffung, wie viele gedacht haben. Das ist einfach Sport, Ernährung und natürlich auch ein Stück Genetik."

In ihrer Antwort gab sie zudem einige ihrer Geheimnisse preis: Muskelgedächtnis sei ihrer Meinung nach ein entscheidender Faktor, wenn es darum geht, nach einer Schwangerschaft wieder fit zu werden. Wer vor der Geburt regelmäßig trainiert habe, profitiere davon, dass sich die Muskeln schneller regenerieren. Kim, die seit Jahren eine sportliche Routine pflege, setzt außerdem auf gezieltes Bauchmuskeltraining sowie eine bewusste Ernährung. "Clean essen, viel Bewegung, gezieltes Bauchtraining", fasste sie ihre Strategie zusammen.

Neben ihrem Engagement für Sport und eine gesunde Lebensweise betont Kim immer wieder, wie wichtig ihr die Unterstützung ihres Mannes Alexander Beliaikin im Familienalltag ist. Gemeinsam managen sie das Leben mit ihren Kindern, wobei Alexander ihr den Rücken freihält, wann immer es nötig ist. Dies gibt der Sängerin Raum, sowohl Zeit mit der Familie zu verbringen als auch ihre Fitness-Routine beizubehalten. Kims Fans lieben ihre ehrliche und bodenständige Art, die sie regelmäßig in ihren sozialen Medien zeigt.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Oktober 2025

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, TV-Bekanntheit

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und ihr Mann Alexander im September 2024 auf Ibiza