Darum wird Florian Silbereisens "Schlagerboom" verschoben

Florian Silbereisen (44) wird auch in diesem Jahr wieder das "Schlagerbooom Open Air 2026" moderieren, doch die Ausstrahlung der beliebten Schlagersendung verschiebt sich nach hinten. Die ARD hat entschieden, die Show nicht wie üblich kurz nach der Aufzeichnung zu zeigen, sondern erst einige Wochen später im Fernsehen zu senden. Grund dafür ist das außergewöhnlich große Interesse an der bevorstehenden Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada, wie eine Sprecherin der ARD gegenüber dem Portal Schlager.de bestätigte. Die Aufzeichnung der Schlagersendung findet wie geplant am 5. und 6. Juni im österreichischen Stadion in Kitzbühel statt, doch die Ausstrahlung erfolgt erst am 27. Juni 2026 zur Primetime.

Am Tag der Aufzeichnung des "Schlagerboom" steht das letzte Freundschaftsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die USA an. Wenige Tage später beginnt dann offiziell die Fußball-Weltmeisterschaft. Damit fußballinteressierte Schlagerfans sich nicht zwischen den beiden Events entscheiden müssen, haben ARD und ORF sich zu der Verschiebung entschieden. "Aufgrund des außergewöhnlich großen Interesses an der bevorstehenden Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada verschieben wir ausnahmsweise und einmalig die Ausstrahlung des 'Schlagerbooom Open Air 2026'", wird die ARD-Sprecherin zitiert.

Bereits vor zwei Monaten hatte Florian sich nach der "Silvester-Schlagerboom"-Show ungewohnter Kritik stellen müssen. Einige Fans bemängelten in den sozialen Netzwerken laut oe24, dass immer wieder die gleichen Stars auf der Gästeliste standen. "Nur noch erbärmlich" und "Werdet kreativer, ARD", lauteten die Vorwürfe. Der Entertainer reagierte damals gelassen. "Das sehe ich überhaupt nicht", betonte Florian im Gespräch mit Blick. Er habe vielen neuen Künstlern eine Plattform geboten und verwies auf Ross Antony (51), Maite Kelly (46), Giovanni Zarrella (47) und Eloy de Jong (52). Über seine Gästewahl sagte der Moderator: "In der Champions League spielen auch immer mal überraschende Teams mit, aber sicher dabei sind Bayern München, Real Madrid, Liverpool."

Imago Florian Silbereisen beim Silvester-Schlagerboom 2026 in München

Imago Florian Silbereisen bei den "Schlagerchampions" 2026 im Velodrom

Imago Florian Silbereisen und Helene Fischer bei den "Schlagerchampions" 2026