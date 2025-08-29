Kim Gloss verrät: Unterstützt ihr Mann sie mit den Kindern?

Kim Gloss (33) hat kürzlich auf Instagram intime Einblicke in ihren Familienalltag gewährt. Die Sängerin, die vor wenigen Monaten ihr drittes Kind zur Welt brachte, plauderte aus, wie sie und ihr Mann Alexander Beliaikin den Alltag mit ihren insgesamt vier Kids stemmen. In einer Fragerunde schwärmte Kim von der Unterstützung, die sie durch ihren Mann erfährt: "Ja, mein Mann unterstützt mich da total – er ist wirklich ein wundervoller Papa und kümmert sich so liebevoll um die Kids." Erst vor Kurzem habe Alexander spontan die Kita-Eingewöhnung der gemeinsamen Tochter übernommen, damit Kim einen Termin wahrnehmen konnte.

Dass Töchterchen Golda ihre Kita-Eingewöhnung hinter sich gebracht hat, erzählte die Influencerin vor wenigen Tagen voller Stolz. "Wir haben die Kita gewechselt und sie besucht jetzt eine englischsprachige Einrichtung", verriet Kim und schwärmte: "Die Eingewöhnung läuft richtig toll und Golda gefällt es dort wirklich sehr – wir sind total begeistert, wie gut sie sich schon eingelebt hat."

Vor rund einer Woche feierten Kim und ihr Mann ihren vierten Hochzeitstag. Auf Instagram blickte die Sängerin zurück: "So viele Jahre sind wir schon zusammen, die voller Liebe, Abenteuer, Reisen und unzähliger schöner Momente waren. Ich bin dankbar, dich zu haben, mein Schatz." Besonders gerührt war sie von einer romantischen Überraschung, die Alexander ihr bereitete. Er wiederholte seinen Heiratsantrag aus St. Petersburg mit allem Drum und Dran – inklusive Bootsfahrt, Rosenblüten und einem Geigenspieler, der ihr gemeinsames Lied spielte. "Ich war wirklich so überwältigt und so gerührt, dass sogar ein paar Tränchen flossen", erzählte die Influencerin überglücklich.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und ihr Mann Alexander, 2025

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihren zwei Töchtern und ihrem Stiefsohn

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und ihre Tochter Rosa, März 2025