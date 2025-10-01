Kim Gloss' Tochter Golda hat ihren ersten Kita-Tag in Dubai

Ein großer Tag für Kim Gloss (33) und ihre Tochter Golda: Die Sängerin teilte auf Instagram mit, dass die Kleine in Dubai ihren ersten Tag in einer Kita hatte. Für die Familie, die eigentlich in Berlin lebt, ist der Aufenthalt in den Vereinigten Arabischen Emiraten derzeit verlängert. Damit Golda besser beschäftigt ist, während Kim und ihr Mann arbeiten, wurde sie in das Betreuungssystem vor Ort aufgenommen. Die Anmeldung lief ganz unkompliziert, wie Kim in einer Story erklärte: "Hier in Dubai kann man sich die Kita auswählen und direkt starten – ohne lange Wartezeiten."

Golda startete ihren Kita-Alltag mit einer behutsamen Eingewöhnung. Der erste Tag umfasste daher lediglich zwei Stunden, wobei das Programm individuell an die Bedürfnisse der Kinder angepasst wird. Besonders begeistert zeigte sich die stolze Mama davon, wie flexibel sich das System anpassen lässt – auch für kurzfristige Aufenthalte. "Man kann die Kita sogar wochenweise buchen, falls man einen längeren Urlaub plant und trotzdem Betreuung braucht", schwärmte die Sängerin. Für Kim und ihre Familie scheint dieses Konzept perfekt zum arbeitsreichen Alltag zu passen, denn die Influencerin und ihr Mann können von Dubai aus tätig bleiben, während Golda spielerisch beschäftigt ist.

Bereits beim Wechsel auf eine englischsprachige Kita hatte Kim betont, wie wichtig ihr die Eingewöhnung und das Wohlbefinden ihrer Tochter sind. Damals wurde Golda ebenfalls behutsam an den neuen Alltag herangeführt. Die junge Mutter berichtet regelmäßig über die Fortschritte und die positiven Erfahrungen ihrer Tochter, was bei den Fans auf viel Begeisterung stößt. Trotz der beruflichen Verpflichtungen schafft es Kim, den Bedürfnissen ihrer Familie gerecht zu werden und so gelassen über Herausforderungen wie Kitaplatzsuche und Eingewöhnung zu berichten.

Anzeige Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihrer Tochter Golda, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihren zwei Töchtern und ihrem Stiefsohn