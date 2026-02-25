Premiere: Heidi Klum ziert Cover zusammen mit Leni & Henry

Heidi Klum (52) hat für das US-Magazin Paper ein ganz besonderes Fotoshooting absolviert: Erstmals posiert das Topmodel gemeinsam mit ihrer Tochter Leni Klum (21) und ihrem Sohn Henry Samuel (20) für ein Titelblatt. Auf dem Cover sitzt Heidi in einem pinkfarbenen Outfit auf einer bronzefarbenen Bärenstatue, während Leni direkt hinter ihr in kurzen Shorts, einer Polka-Dot-Strumpfhose und einem gestreiften T-Shirt posiert. Henry hingegen steht neben den beiden Frauen in einem weißen Ensemble und sorgt für einen dynamischen Akzent, indem er mit einem Baseballschläger eine Ananas zerschmettert. Die weiteren Bilder des Shootings sind ebenso schrill und bunt gestaltet: Mal springt Henry mit einem Teddy in die Luft, während Heidi mit Senf und Ketchup spielt, mal drängen sich die drei gemeinsam in eine Badewanne oder posieren im Garten mit Planschbecken und Mini-Porsche.

Mit dem außergewöhnlichen Cover bewerben die drei ihre zweiteilige Doku-Reihe "On & Off the Catwalk", die am 22. Februar auf ProSieben und Joyn startete. Die Dokumentation begleitet die 52-Jährige bei ihrem Arbeitsalltag auf Events in München, Venedig oder Paris und beleuchtet auch die aufstrebenden Modelkarrieren ihrer beiden ältesten Kinder. Die Fotos für das renommierte New Yorker Fashion-Magazin stammen vom bekannten Fotografen Max Montgomery. Dass Leni und Henry in die Fußstapfen ihrer Mutter getreten sind, kommt für Fans der Familie nicht überraschend. "Als ich aufwuchs und meiner Mutter bei der Arbeit zusah, wie glücklich sie dabei war und wie viel Spaß ihr Job machte, hat mich das immer inspiriert", verriet Leni gegenüber Paper. Henry beschreibt eine ähnliche Erfahrung: "Wir haben sie immer an ihren Drehtagen besucht. Sie sah einfach so aus, als hätte sie Spaß. Und ich wollte dieses Gefühl auch haben."

Leni steht seit 2020 als Model in der Öffentlichkeit, nachdem Heidi ihre Kinder zuvor bewusst aus dem Rampenlicht ferngehalten hatte. Seither posierten Mutter und Tochter für zahlreiche gemeinsame Cover und standen auch mehrfach für Dessous-Kampagnen zusammen vor der Kamera. Henry feierte sein Catwalk-Debüt erst vor einem Jahr bei der Haute-Couture-Show von Lena Erziak in Paris und war Ende vergangenen Jahres bereits mit Heidi auf dem Cover der deutschen Elle zu sehen.

Anzeige Anzeige

Imago Heidi Klum bei der Pre-Grammy Gala 2026 in Beverly Hills

Anzeige Anzeige

Getty Images Leni Klum und Heidi Klum beim Glamour Women of the Year Award in Berlin, November 2025

Anzeige Anzeige

Imago Heidi Klum mit Sohn Henry, August 2025