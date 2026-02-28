"Lauf weg": Nathalie Volk gibt GNTM-Teilnehmern diesen Rat

Nathalie Volk (29) hat sich nach längerer Zeit auf Instagram zu Wort gemeldet und in einer Fragerunde mit ihren Followern Klartext gesprochen. Das Model, das sich mittlerweile Miranda DiGrande nennt, lebt inzwischen in Australien und gab Einblicke in sein neues Leben fernab der Öffentlichkeit. Die 29-Jährige betonte dabei, dass ihr ein echtes, privates Leben wichtig geworden sei und sie sich eine Karriere im Rampenlicht nicht mehr vorstellen könne. Besonders pikant wurde es, als Nathalie einen Rat für junge Mädchen formulierte: "Bleib in der Schule und lauf weg vor Heidi Klum." Mit der GNTM-Chefin liegt das Model seit ihrer Teilnahme bei Germany's Next Topmodel auf Kriegsfuß.

In der Fragerunde verriet Nathalie auch, dass sie sich von ihrem ursprünglichen Traum, Schauspielerin zu werden, weitgehend verabschiedet habe. "So viel möchte ich gar nicht mehr drehen. Wenn ich etwas von mir zeige, dann nur, wenn es wirklich einschlägt", erklärte sie. Stattdessen konzentriert sie sich auf ihr Studium der medizinischen Wissenschaften mit dem Hauptfach Neurowissenschaften, das sie bereits seit drei Jahren verfolgt. Sie beschäftige sich intensiv mit dem menschlichen Gehirn und dem Nervensystem und befinde sich bereits im letzten Semester, so Nathalie. Wenn alles nach Plan laufe, wolle sie ihren Abschluss noch in diesem Jahr schaffen.

Bei "Germany's Next Topmodel" gab es in diesem Jahr eine echte Revolution. Erstmals startete die neue Staffel mit männlichen Models, die schon mittwochs in Köln ihren großen Auftritt feierten. Die Frauen betraten erst am Donnerstag die Bühne. Damit durchbrach die Sendung ihre langjährige Tradition, den festen GNTM-Donnerstag beizubehalten. Heidi schwärmte zum Staffelstart laut DWDL: "Ich freue mich sehr auf die 21. Staffel und darauf, gemeinsam mit unseren Zuschauerinnen und Zuschauern ein aufregendes neues GNTM-Jahr zu starten." Auch das große Finale sollte 2026 für ordentlich Gesprächsstoff sorgen. Die Showmacher verlegten das große Entscheidungsevent von Deutschland nach Los Angeles – mitten ins Herz von Hollywood.

Nathalie Volk, Model

Nathalie Volk, Juni 2025

Heidi Klum bei "Germany's Next Topmodel"

