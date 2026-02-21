Mia drängt Shia LaBeouf nach Festnahme zu Reha-Maßnahmen

Mia Goth (32) macht sich große Sorgen um ihren Noch-Ehemann Shia LaBeouf (39). Nach dessen Festnahme in New Orleans Anfang dieser Woche möchte die Schauspielerin, dass der Transformers-Star endlich professionelle Hilfe in Anspruch nimmt. Wie Quellen gegenüber TMZ berichten, drängt Mia ihren Noch-Mann dazu, in eine Reha zu gehen und sein Trinkverhalten in den Griff zu bekommen. Besonders nach dem Vorfall, bei dem Shia in eine Schlägerei vor einer Bar während des Mardi Gras-Festivals verwickelt war und wegen zweifacher einfacher Körperverletzung angeklagt wurde, sei dies dringend notwendig. Die Insider erklären, dass die Öffentlichkeit nun endlich ein Verhalten sehe, das sich bereits seit Jahren hinter verschlossenen Türen abspiele.

Obwohl sich Mia und Shia vor etwa einem Jahr getrennt haben, habe die Schauspielerin noch immer Gefühle für ihren Noch-Ehemann. Vor allem aber wünsche sie sich, dass der 39-Jährige ein fester Bestandteil im Leben ihrer gemeinsamen Tochter Isabel bleibt. Die kleine Isabel ist mittlerweile drei Jahre alt und wurde im März 2022 geboren. Shia hatte sich nach der Trennung von Mia vor einigen Monaten ein Haus in New Orleans gekauft und war in die Stadt gezogen. Bei dem Vorfall am frühen Dienstagmorgen war er laut Polizeibericht zunächst aus einem Lokal eskortiert worden, kehrte aber zurück und schlug zwei Männer mit den Fäusten.

Mia und Shia hatten 2016 den Bund fürs Leben geschlossen, nachdem sie sich kennengelernt hatten. Zwei Jahre später reichten sie die Scheidung ein, versöhnten sich jedoch später wieder. Die beiden waren insgesamt neun Jahre verheiratet, bevor die Trennung im vergangenen Jahr erfolgte. Bereits vor der Festnahme in New Orleans war es zu polizeilichen Einsätzen an Shias Wohnsitz in Los Angeles gekommen. Im November 2024 rückten Beamte wegen einer Ruhestörung an, bei der es um ein "Ehepaar" ging. Ob Shia auf Mias Wunsch eingeht und sich tatsächlich in eine Entzugsklinik begeben wird, ist derzeit noch unklar. Sprecher von beiden Stars haben sich bislang nicht zu den Berichten geäußert.

Getty Images Mia Goth und Shia LeBeouf

Getty Images Shia LaBeouf im November 2019 in Hollywood

Getty Images Mia Goth bei der Sondervorführung von "Frankenstein" im Plaza Hotel in New York City