Polizeifoto von Shia LaBeouf nach Festnahme veröffentlicht

Die Behörden in New Orleans haben jetzt das Polizeifoto von Shia LaBeouf (39) veröffentlicht, das nach seiner Festnahme während der Mardi-Gras-Feierlichkeiten entstanden ist. Auf dem Bild, das nun von den Behörden herausgegeben wurde und TMZ vorliegt, ist ein niedergeschlagen wirkender Schauspieler zu sehen. Dem "Transformers"-Star werden zwei Fälle von einfacher Körperverletzung vorgeworfen. Laut dem Polizeibericht, der dem Medium ebenfalls vorliegt, soll der 39-Jährige in eine gewalttätige Auseinandersetzung vor einer Bar im French Quarter verwickelt gewesen sein, bei der er mehrere Männer mit geschlossenen Fäusten geschlagen haben soll.

Die Vorwürfe gegen Shia wiegen schwer. In dem offiziellen Polizeibericht wird beschrieben, dass er während der Auseinandersetzung mehrfach homophobe Beleidigungen verwendet haben soll. Er soll zwei Männer wiederholt abwertend beschimpft haben, während er auf sie einschlug. Selbst als die Polizei vor Ort war und ihn festnahm, soll er nicht aufgehört haben, die homophoben Beleidigungen zu äußern. Der Vorfall ereignete sich in einer Bar namens R Bar im French Quarter. Nachdem Shia dort zunächst aggressiv geworden war und aus der Bar eskortiert wurde, kehrte er später zurück und soll noch aggressiver gewesen sein.

Shia wurde am Set der TV-Serie "Even Stevens" bekannt, bevor er durch seine Rolle in der "Transformers"-Filmreihe zum internationalen Star wurde. In den vergangenen Jahren machte der Schauspieler immer wieder mit Kontroversen und rechtlichen Problemen Schlagzeilen. Wie er nun mit den aktuellen Anschuldigungen und dem unerwünschten neuen Polizeifoto umgeht, dürfte für sein weiteres öffentliches Image eine große Rolle spielen. Für den aktuellen Fall hat er einen Gerichtstermin am 19. März 2026.

Getty Images Shia LaBeouf bei der Filmpremiere zu "Honey Boy" Ende 2019

X.com / @thecampaignbook Shia LaBeoufs, Dezember 2025

Getty Images Shia LaBeouf im November 2019

