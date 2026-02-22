Nach Trennung von Mia: Shia LaBeouf beim Knutschen erwischt

Shia LaBeouf (39) scheint wieder bereit für die Liebe zu sein. Fast ein Jahr nach der Trennung von seiner Ex-Partnerin Mia Goth (32) wurde der Schauspieler am Samstagabend mit einer unbekannten Frau in New Orleans gesichtet – und die beiden zeigten ihre Zuneigung ganz offen. Wie TMZ berichtet, genoss Shia innige Zweisamkeit mit einer brünetten Begleitung in einer Bar nahe der berühmten Bourbon Street. Auf einem Balkon über dem Etablissement tauschten die beiden mehrfach Küsse aus und blieben die ganze Nacht über eng beieinander.

Die Aufnahmen zeigen den Schauspieler entspannt und zärtlich. Er zog die Frau immer wieder zu sich heran, flüsterte ihr ins Ohr und küsste sie. Die Unbekannte legte ihre Hand auf seine Brust und lächelte zu ihm hoch, bevor er sich zu ihr herunterbeugte. Augenzeugen berichteten TMZ zufolge, dass Shia an dem Abend getrunken habe und leicht angetrunken wirkte, aber insgesamt bester Laune gewesen sei. Der verliebte Auftritt kommt nur wenige Tage nach einer schwierigen Phase für den Schauspieler: Wie das Magazin zuvor berichtete, wurde er in der vergangenen Woche in New Orleans festgenommen und wegen zweier Fälle einfacher Körperverletzung angeklagt, nachdem es zu einer Auseinandersetzung mit einer Gruppe von Männern gekommen war.

Nur wenige Stunden nach der Festnahme wurde auch die Trennung von Mia Goth öffentlich. Wie das Magazin People unter Berufung auf eine Quelle berichtete, soll die Beziehung der Schauspielerin und Shia bereits Anfang 2025 zu Ende gegangen sein. "Ihre Beziehung war schon immer kompliziert. Sie haben sich nicht gut verstanden und hatten im letzten Jahr eine Menge Drama", sagte ein Insider dem Magazin. Mia habe Shia schließlich dazu ermutigt, auszuziehen. Die Quelle erklärte außerdem, dass Mia trotz aller Gefühle mittlerweile sehr unabhängig sei und sich auf ihre Karriere und ihre Tochter konzentriere. "Sie liebt ihn, aber sie braucht ihn auch nicht. Sie hat ihr eigenes Leben, ihre eigene Karriere und ihre Priorität ist ihre Tochter." Auch Shia halte weiterhin Kontakt zur gemeinsamen Tochter.

Getty Images Shia LaBeouf, Schauspieler

Getty Images Shia LaBeouf im November 2019

Getty Images Mia Goth und Shia LaBeouf im Oktober 2014 in London