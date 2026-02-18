Überraschung: Sarah Engels kehrt auf Musical-Bühne zurück

Sarah Engels (33) wird erneut auf der Musicalbühne stehen. Die Sängerin kehrt für weitere Vorstellungen in die Rolle der Satine im Musical "Moulin Rouge" im Kölner Musical Dome zurück. Ab dem 20. Mai wird sie an insgesamt 24 ausgewählten Terminen auf der Bühne zu sehen sein, bevor am 12. Juli ihre letzte Vorstellung stattfindet. Die gesamte Spielzeit des Musicals in Köln endet wenige Tage später am 18. Juli mit der Dernière. Wie der Musical Dome in einer offiziellen Mitteilung bekannt gab, kommt dieses Comeback aufgrund der enormen Nachfrage zustande.

Die Theaterleiterin des Musical Dome, Michaela Guth, zeigte sich begeistert über die Rückkehr der Künstlerin. "Ihre Auftritte sind etwas ganz Besonderes – die enorme Nachfrage und schnell ausverkauften Shows haben das deutlich gezeigt", erklärte sie. Man freue sich darauf, diese "Erfolgsgeschichte gemeinsam fortzuschreiben". Auch Sarah selbst blickt mit großer Freude auf ihre erneuten Auftritte. Die Rolle der Satine habe ihr "Herz im Sturm erobert", erklärte die 33-Jährige. "Satine zu spielen ist eine der größten Herausforderungen meines Lebens – aber auch eines der schönsten Geschenke", sagte sie weiter. Die positiven Reaktionen des Publikums hätten ihr schnell klargemacht: "Ich möchte noch einmal zurück. Es fühlt sich an wie nach Hause kommen."

Parallel zu ihrem Musical-Comeback hat Sarah in diesem Jahr noch ein weiteres großes Projekt vor sich: Sie wird beim deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest antreten. Ihr Debüt als Satine hatte die Sängerin im November vergangenen Jahres gefeiert, nachdem sie die Hauptrolle für ausgewählte Termine übernommen hatte. Damals bezeichnete sie die Aufgabe als "Traumjob", der ihr jedoch auch Respekt abverlangte. Ursprünglich waren ihre Auftritte nur bis Januar 2026 geplant gewesen. Im Januar nahm die Künstlerin auf Instagram emotional Abschied von der Rolle und bedankte sich bei allen Beteiligten für die Liebe, die Unterstützung und das Vertrauen während dieser Zeit.

Imago Sarah Engels bei der Premiere von Moulin Rouge! Das Musical im Musical Dome Köln am 13.11.2025

IMAGO / Panama Pictures Sarah Engels, Sängerin

IMAGO / BREUEL-BILD Sarah Engels, August 2025