Sarah Engels nimmt Abschied von "Moulin Rouge"-Musical-Bühne

Am Sonntagabend war es so weit: Sarah Engels (33) verabschiedete sich mit ihrer letzten Vorstellung von ihrer Rolle als Satine im Musical "Moulin Rouge" in Köln. Auf Instagram teilte die Sängerin kurz vor ihrem Auftritt ein emotionales Statement mit ihren Fans. "Eine unfassbare Reise geht zu Ende", schrieb sie zu einem Gruppenbild mit dem Ensemble. Es sei für sie eine Erfahrung gewesen, die sie niemals vergessen werde. Die Sängerin bedankte sich ausdrücklich bei allen Beteiligten für die Liebe, die Unterstützung und das Vertrauen während dieser Zeit. "Ihr seid alle einzigartig und durch euch entsteht diese Magie, wodurch es mehr ist als nur ein Musical", fügte sie hinzu. Sarah feierte am 13. November ihr Debüt auf der "Moulin Rouge"-Bühne.

Ihr Kollege Jonas Hein, der neben ihr mehrfach in der Hauptrolle des Christian auf der Bühne stand, fand ebenfalls rührende Worte. Er lobte Sarah als außergewöhnliche Künstlerin und betonte, wie sehr er die Zusammenarbeit mit ihr geschätzt habe. Die Produktion verabschiedete sich ihrerseits öffentlich von der Hauptdarstellerin und dankte ihr für die "tolle und spektakuläre Zeit". Doch die Sängerin hat kaum Zeit zum Innehalten, denn bereits Ende Februar wartet die nächste Herausforderung: Mit ihrem Song "Fire" tritt sie beim deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest an und hofft, sich ein Ticket für das Finale in Wien zu sichern.

Für Sarah war das Musical eine neue und aufregende Etappe in ihrer vielseitigen Karriere, die mit ihrer Teilnahme bei "Deutschland sucht den Superstar" begann. Über die Jahre hat sie sich als Sängerin, Schauspielerin und TV-Persönlichkeit einen Namen gemacht. Die Mutter zweier Kinder findet immer wieder Energie, sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen und ihre Träume zu verwirklichen. Womöglich wird bald auch ihr Traum vom ESC Realität.

